Чи дійсно "Орешник" є в Білорусі: експерт вразив розслідуванням

Ракета "Орешнік" / © ТСН.ua

Інформація, що розлетілася російськими ЗМІ про нібито розміщення ракетного комплексу «Орешник» на території Білорусі, є частиною масштабної інформаційної операції (ІПсО). Експерт проаналізували першоджерела і дійшов висновку: Москва та Мінськ намагаються «зіграти на нервах» НАТО та змусити Україну до переговорів.

Про це пише tксперт з питань вивчення Росії, політичний аналітик, Ігар Тишкевич.

За словами Ігара, міністр говорив про майбутнє розміщення ракет, а не про їхню фактичну наявність на даний момент. До того ж, існує серйозний скепсис щодо першої частини заяви. Наприклад, керівник Служби Зовнішньої Розвідки України Олег Іващенко ще у травні 2025 року заявляв: «Носії є… Але самої ядерної зброї у Білорусі немає. Це факт».

Експерт вважає, що у цьому випадку діє логіка карткової гри: «коли в тебе немає карт, пробуй блефувати». Російська інформаційна операція про «Орешник» реалізується одразу по кількох напрямках:

Провокація проти НАТО та ЄС

Кремль продовжує підвищувати ставки, намагаючись змінити позицію країн-членів ЄС та НАТО. Путін прагне, щоб західні партнери перестали підтримувати Україну та почали рекомендувати Києву сісти за стіл переговорів з РФ.

Тиск на Польщу

Польща, як один із ключових партнерів України, активно використовує фактор Китаю для підштовхування Лукашенка до початку консультацій. Підвищення ставок «Орешником» вигідно Путіну, щоб дестабілізувати ситуацію на польському кордоні.

Український напрямок

Лукашенко, говорячи про «Орешник» і про неіснуючі «пропозиції Путіна», намагається знову зіграти роль посередника в переговорах. Водночас Росія навмисно піднімає тему зростання загрози з півночі, щоб змусити Київ відволікати ресурси.

Поки що, задумкою автора, це залишається лише спробою зіграти на нервах.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Білорусі підтвердив інформацію про розміщення нових російських ракетних систем. За його словами, комплекс «Орешник» був розміщений для того, щоб гарантувати безпеку Білорусії.

Представник МЗС наголосив, що цей крок є вимушеним, а не провокаційним:

«Це не гонка озброєнь і не конфронтація. Розміщення „Орешника“ в Білорусії не означає бездумну гонку озброєнь, це суто оборонний підхід», — заявив глава МЗС.

Однак, офіційний Мінськ, який є тісним союзником Москви, заявляючи про розміщення нових систем, фактично продовжує нагнітати напругу в регіоні.