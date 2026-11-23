Чи справді Сі Цзіньпін відмовився потиснути руку Путіну в Китаї / © Associated Press

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У Мережі поширилася інформація та відео, що під час саміту в Китаї у листопаді 2026 року лідер КНР Сі Цзіньпін нібито відмовився потиснути руку диктатору РФ Володимиру Путіну. Проте, як виявилося, вірусне відео є дипфейком, згенерованим за допомогою штучного інтелекту.

Про це йдеться у матеріалі AFP Fact Check, опублікованому 23 листопада 2026 року.

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Семисекундний ролик почав поширюватися в соціальних мережах після зустрічі Сі Цзіньпіна та Путіна на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбувся 18 листопада у китайському Шеньчжені.

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На відео здається, що російський диктатор підходить до лідера КНР, простягає руку для привітання, але Сі Цзіньпін відводить свою руку. У результаті політики нібито не тиснуть один одному руки та відвертаються.

Публікації супроводжувалися твердженнями, що китайський лідер навмисно проігнорував Путіна. Ролик поширювали різними мовами, зокрема в соцмережі X.

Фейкове відео, згенероване за допомогою ШІ

Як викрили підробку із Сі Цзіньпіном і Путіним

Журналісти AFP встановили, що відео змонтували на основі справжніх кадрів зустрічі Сі Цзіньпіна та Путіна, опублікованих в серпні 2026 року, де Сі та Путін потиснули руки перед китайським та російським прапорами в Киргизстані.

На справжньому відеозаписі від 31 серпня з Киргизстану Путін і Сі Цзіньпін потиснули один одному руки та посміхнулися.

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Відео було позначене як створене за допомогою Grok Imagine — генератора зображень і відео на основі штучного інтелекту від компанії xAI Ілона Маска. Обліковий запис, який опублікував ролик, описує себе як сатиричний і раніше поширював інші змінені відео.

Нагадаємо, російський диктатор Путін після зустрічі з Трампом і Сі Цзіньпіном наговорив про війну й території, пригрозив ударами та згадав «нову Ялту».

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна в Китаї.

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