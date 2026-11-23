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Чи дійсно Сі Цзіньпін відмовився тиснути руку Путіну перед камерами: аналіз AFP
Вірусне відео, на якому лідер Китаю Сі Цзіньпін нібито відмовляється потиснути руку російському диктатору Володимиру Путіну на саміті АТЕС у Шеньчжені, виявилося дипфейком.
У Мережі поширилася інформація та відео, що під час саміту в Китаї у листопаді 2026 року лідер КНР Сі Цзіньпін нібито відмовився потиснути руку диктатору РФ Володимиру Путіну. Проте, як виявилося, вірусне відео є дипфейком, згенерованим за допомогою штучного інтелекту.
Про це йдеться у матеріалі AFP Fact Check, опублікованому 23 листопада 2026 року.
Семисекундний ролик почав поширюватися в соціальних мережах після зустрічі Сі Цзіньпіна та Путіна на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбувся 18 листопада у китайському Шеньчжені.
На відео здається, що російський диктатор підходить до лідера КНР, простягає руку для привітання, але Сі Цзіньпін відводить свою руку. У результаті політики нібито не тиснуть один одному руки та відвертаються.
Публікації супроводжувалися твердженнями, що китайський лідер навмисно проігнорував Путіна. Ролик поширювали різними мовами, зокрема в соцмережі X.
Як викрили підробку із Сі Цзіньпіном і Путіним
Журналісти AFP встановили, що відео змонтували на основі справжніх кадрів зустрічі Сі Цзіньпіна та Путіна, опублікованих в серпні 2026 року, де Сі та Путін потиснули руки перед китайським та російським прапорами в Киргизстані.
На справжньому відеозаписі від 31 серпня з Киргизстану Путін і Сі Цзіньпін потиснули один одному руки та посміхнулися.
Відео було позначене як створене за допомогою Grok Imagine — генератора зображень і відео на основі штучного інтелекту від компанії xAI Ілона Маска. Обліковий запис, який опублікував ролик, описує себе як сатиричний і раніше поширював інші змінені відео.
Нагадаємо, російський диктатор Путін після зустрічі з Трампом і Сі Цзіньпіном наговорив про війну й території, пригрозив ударами та згадав «нову Ялту».
Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна в Китаї.