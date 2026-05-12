Чи домовлявся Трамп із Путіним про передавання Донбасу: президент США відповів

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію про існування будь-яких домовленостей із Володимиром Путіним стосовно переходу всієї території Донбасу під контроль РФ.

Про це Дональд Трамп заявив під час розмови з журналістами.

У відповідь на пряме запитання медіа: «Чи існує між вами та Путіним якась домовленість про те, що Росія має отримати весь Донбас?», американський лідер дав коротку відповідь:

«Ні».

Нагадаємо, колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель дала інтерв’ю проросійському американському журналісту Такеру Карлсону. Вона заявила, що під час переговорів у Стамбулі 2022 року Зеленський нібито погоджувався передати Донбас Росії. За словами колишньої речниці, про це їй повідомили люди, які представляли Україну на тих перемовинах. Жодних підтверджень або доказів своїм словам вона не надала.

Згодом, в Офісі президента спростували заяву Юлії Мендель про те, що Україна нібито була готова погодитися на передавання Донбасу Росії під час переговорів у Стамбулі 2022 року.

