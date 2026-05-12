ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
665
Час на прочитання
1 хв

Чи домовлявся Трамп із Путіним про передавання Донбасу: президент США відповів

Трамп заперечив існування домовленостей із Путіним щодо передавання Донбасу Росії.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію про існування будь-яких домовленостей із Володимиром Путіним стосовно переходу всієї території Донбасу під контроль РФ.

Про це Дональд Трамп заявив під час розмови з журналістами.

У відповідь на пряме запитання медіа: «Чи існує між вами та Путіним якась домовленість про те, що Росія має отримати весь Донбас?», американський лідер дав коротку відповідь:

«Ні».

Ситуація щодо Донбасу — останні новини

Нагадаємо, колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель дала інтерв’ю проросійському американському журналісту Такеру Карлсону. Вона заявила, що під час переговорів у Стамбулі 2022 року Зеленський нібито погоджувався передати Донбас Росії. За словами колишньої речниці, про це їй повідомили люди, які представляли Україну на тих перемовинах. Жодних підтверджень або доказів своїм словам вона не надала.

Згодом, в Офісі президента спростували заяву Юлії Мендель про те, що Україна нібито була готова погодитися на передавання Донбасу Росії під час переговорів у Стамбулі 2022 року.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
665
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie