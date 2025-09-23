Чи готова Швеція збивати російські винищувачі, що порушать її кордони: міністр оборони дав однозначну відповідь

Прапор Швеції / © pixabay.com

Швеція готова застосувати силу в разі необхідності та буде збивати російські винищувачі, які порушать повітряний простір країни.

Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон, повідомляє Aftonbladet.

Очільник Міноборони зазначив, що «жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції», тому країна «має право захищати свій повітряний простір, у разі потреби — із застосуванням сили».

«У так званій постанові IKFN (про дії армії при порушеннях території Швеції — ред.) уряд дав Збройним силам інструкції щодо того, як слід поводитися з повітряними суднами-порушниками. Це включає право, за необхідності, застосувати зброю — з попередженням або без нього», — зазначив Йонсон.

Нагадаємо, Польща і Швеція вперше в історії розпочали військові навчання. Країни проводитимуть спільні операції в Балтійському морі, а також розвиватимуть співпрацю у галузі оборонних технологій.

Повітряні провокаціх з боку Росії

Зазначимо, у вересні російські військові відзначилися низкою демонстративних порушень повітряного простору країн НАТО.

Під час масованої атаки по Україні в ніч проти 10 вересня російські дрони вперше цілеспрямовано залетіли до Польщі. Близько 20 дронів РФ залетіли на територію Польщі та були збиті силами ППО й авіацією НАТО. Вони не мали бойових частин.

19 вересня російські винищувачі МіГ-31, що запускають аеробалістичні ракети «Кинджал», на 12 хвилин вторглися у повітряний простір Естонії. Війська НАТО для перехоплення підняли винищувачі F-35 Військово-повітряних сил Італії.

Днями російські винищувачі порушили зону безпеки Польщі і пролетіли над її буровою платформою у Балтійському морі.

Крім того, на латвійському узбережжі виявили уламок російського дрона. Черговий інцидент з російським дроном на території Латвії підкреслює зростання загрозу для країн Балтії та НАТО.

У Литві запропонували відповідати на подібні вторгнення збиттям, як це зробила Туреччина у 2015 році з російським Су-25, який залетів до її повітряного простору.

Про аналогічні наміри заявили у Міноборони Великої Британії.