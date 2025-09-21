Чи готове НАТО збивати російські літаки: The Times назвав умову для рішучої відповіді

В НАТО обговорюють можливість збиття російських літаків, що порушують повітрянийпростір Альянсу / © Associated Press

У НАТО зростає напруга через провокації Росії, що змушує Альянс розглядати можливість збиття російських літаків і ухвалювати рішення щодо «червоних ліній». Особливо гостро це питання постало після того, як три російські МіГ-31 протягом 12 хвилин перебували в повітряному просторі Естонії.

Про це пише The Times.

Видання зазначає, що мета кремлівського диктатора Володимира Путіна — «зробити НАТО безсилим», а також нагадати західній громадськості, що конфронтація не обмежується лише Україною.

Правила зіткнення: «ворожий акт» vs «ворожий намір»

Ключова проблема, яка стримує НАТО від рішучіших дій, полягає у відмінності між поняттями «ворожий акт» та «ворожий намір». За словами колишнього старшого командира Королівських ВПС Грега Бегвелла, Альянс не може кваліфікувати такі польоти як «ворожий акт», що дозволив би застосувати силу, хоча ворожий намір очевидний.

«НАТО буде боротися, щоб визначити це як ворожий акт — і Путін це знає», — наголосив Бегвелл.

Рішення про відкриття вогню приймає військовий командир у центрі повітряних операцій. Італійські F-35, які базуються в Естонії, були готові збити російські МіГи, але не отримали наказу. Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал закликав військових керівників НАТО зустрітися та переглянути правила бойового зіткнення.

Приклад Туреччини та «сіра зона»

Ті, хто виступає за жорсткішу реакцію, вказують на приклад Туреччини. У 2015 році турецькі ВПС збили російський бомбардувальник Су-24, який залетів у її повітряний простір, і це не призвело до ширшого конфлікту.

«Сірі зони» — це операції, які стирають межу між миром і війною. Їх розраховують таким чином, щоб кинути виклик західним країнам, але не спровокувати військові дії. Однак, за словами Грега Бегвелла, «сіра зона перестає бути сірою, коли вона стає чорно-білою».

«Ми повинні провести чітку межу і бути готовими діяти», — сказав він, додавши, що збиття російських літаків, що беруть участь у подібних вторгненнях, може зупинити поступове підривання довіри до НАТО.

Питання щодо доцільності посилення правил бойових дій для пілотів, які беруть участь в операції «Східний страж», обговорюватиметься цього тижня на зустрічі в Бельгії головнокомандувачем збройних сил НАТО та його колегами. Однак, враховуючи ставки військового протистояння з Росією, багато членів альянсу волітимуть діяти обережно. Подібні рішення мають ухвалюватися одноголосно, і в минулому члени альянсу розраховували на лідерство Америки в такому делікатному питанні. Однак в адміністрації Трампа не надто прагнуть ескалації.

Нагадаємо, в Чехії закликали збивати російські літаки та дрони «без попередження». За словами президента Чехії Петра Павела, НАТО має реагувати на провокації Росії, а порушення повітряного простору — достатній привід для збиття російських літаків.