Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Чи готові поляки знов відкрити кордон з Білоруссю, закритий перед військовими навчаннями

Польща обмежила рух на кордоні з Білоруссю через потенційну загрозу.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Кордон між Польщею та Білоруссю в Кринках

Кордон між Польщею та Білоруссю в Кринках / © Associated Press

Кордон між Польщею та Білоруссю наразі закритий у зв’язку з потенційною загрозою, що виникла через військові навчання білоруських сил. Відновлення руху можливе тільки тоді, коли забезпечать безпеку громадян.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ та адміністрації РП, передає Polskie Radio.

За словами речниці відомства Кароліни Ґалецької таке рішення продиктоване турботою про безпеку поляків.

Міністерство внутрішніх справ і адміністрації прийняло рішення про закриття кордонів для забезпечення безпеки громадян. Міністр Марцін Кервінський пояснив, що обмеження пов’язане із загрозою, яка випливає з військових навчань у Білорусі. Він додав, що влада постійно стежить за розвитком ситуації і сподівається на те, що закриття кордонів не буде тривалим, однак навчання все ще тривають і остаточні висновки будуть зроблені після завершення активної фази навчань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що спільні військові навчання Росії та Білорусі «Захід-2025», які проходять неподалік кордонів Польщі, наближаються до завершення. У Європі зростає занепокоєння, що 30 тисяч військових, залучених до цих маневрів, можуть бути використані для нападу на одну з країн НАТО, подібно до ситуації після російських навчань «Захід-2021», що передували вторгненню в Україну.

12 вересня Польща повністю закрила свій кордон із Білоруссю на тлі спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід–2025». У Москві кажуть, мовляв, здивовані таким рішенням Варшави.

Дата публікації
Кількість переглядів
109
