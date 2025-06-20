Президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

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Москва сподівалася, що продовження війни проти України не завадить їй відновити відносини з Вашингтоном. Однак Кремлю довелося визнати, що Білий дім не розділяє цю позицію.

Про це пише The New York Times.

Обрання президентом США Дональда Трампа цього року дало Росії надію на відновлення економічних і дипломатичних зв’язків із США. Однак у четвер, 19 червня, Кремль зробив найвідвертішу заяву, яка свідчить про труднощі, з якими зіткнулась його стратегія щодо відносин з Білим домом.

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«Американські дипломати вважають, що нам необхідно прямо пов’язати процес усунення подразників у двосторонніх відносинах із врегулюванням в Україні», — заявив речник Кремля Дмитро Пєсков журналістам у п’ятницю на щорічному економічному форумі в Санкт-Петербурзі.

Пєсков вкотре наголосив на позиції Кремля, згідно з якою Росія прагне обговорювати відносини зі Сполученими Штатами окремо від зусиль щодо припинення війни в Україні. Він стверджує, що якби США та Росія спершу приділили увагу «побудові відносин та усуненню подразників» між собою, це лише «сприяло б швидшому врегулюванню в Україні».

Кремль сподівався, що «відлига» у відносинах з Вашингтоном призведе до скасування деяких економічних санкцій, повернення американських компаній, інвестицій США в російські природні ресурси та більшої свободи дій для Росії у відстоюванні своїх інтересів у колишніх радянських республіках. Водночас президент Росії Володимир Путін виявив мало зацікавленості у поступках вимогам США, Європи та України щодо припинення вогню, оскільки його війська продовжують наступальні дії.

Переговори між Росією та Сполученими Штатами щодо відновлення двосторонніх зв’язків також затягуються. Попри численні телефонні розмови між Путіним і Трампом цього року та щонайменше чотири публічні зустрічі російських та американських офіційних осіб за той самий період, досі нічого суттєвого у цьому питанні не було досягнуто. Дипломатичні місії двох країн досі недоукомплектовані, а деякі консульства взагалі залишаються закритими.

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Нагадаємо, у Кремлі заявили, що Росія нібито має «стратегічну перевагу» на полі бою і не хоче її втрачати. До того ж, за словами Пєскова, Росія не готова погодитися на безумовне перемир’я з Україною через те, що Захід не припиняє постачання зброї Києву.