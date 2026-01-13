ТСН у соціальних мережах

Чи готуються США до військових дій у Гренландії: в МЗС Німеччини дали відповідь

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Німеччина

Німеччина / © УНІАН

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що “немає підстав” вважати, що США серйозно розглядають військові дії проти Гренландії.

Про це повідомляє видання DW.

Вадефуль виступив після зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо, підкресливши, що члени НАТО спільно дбають про безпеку в Арктиці.

“Сполучені Штати стоять на боці Європи та віддані захисту закону і свободи в західному світі. У цьому немає жодних сумнівів”, — зазначив він.

За словами Вадефуля, європейцям не варто хвилюватися через чутки, у які не вірять у Вашингтоні. Міністр також повідомив, що майбутні переговори Рубіо з міністром закордонних справ Данії пройдуть “у дружній і конструктивній атмосфері”.

Нагадаємо, раніше республіканець Ренді Файн зареєстрував у Конгресі США законопроєкт про анексію Гренландії та можливе надання їй статусу американського штату з міркувань нацбезпеки.

Також раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп віддав наказ Об’єднаному командуванню спеціальних операцій США підготувати план можливого вторгнення до Гренландії.

