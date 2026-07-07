Чи готує Росія удар по НАТО: прем’єр Швеції дав відповідь

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон

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Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що наразі немає ознак підготовки Росії до прямого нападу на країну НАТО.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg Television під час саміту лідерів Альянсу в Анкарі.

“Росія прекрасно розуміє, що напад на країну НАТО був би вкрай поганою ідеєю”, — заявив Крістерссон.

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Так він відповів на запитання про побоювання деяких європейських лідерів щодо можливої прямої конфронтації між Європою та Росією.

За словами шведського прем’єра, Стокгольм не бачить ознак підготовки Росії до звичайного військового нападу на НАТО. Водночас він наголосив, що Москва активно використовує інші методи тиску.

“Ми не бачимо жодних ознак цього, але бачимо багато ознак різних гібридних загроз і дій”, — сказав Крістерссон.

Серед таких загроз він згадав пошкодження підводних кабелів, а також діяльність суден так званого тіньового флоту, які, за його словами, діють “безрозсудно”.

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Швеція закликає посилити підтримку України

Крістерссон також заявив, що Європа має скористатися нинішнім посиленням української оборони та збільшити підтримку Києва.

За його словами, союзники повинні не лише допомагати Україні, а й посилювати тиск на Росію.

Швеція, яка стала найновішим членом НАТО, залишається одним із найактивніших прихильників України разом із країнами Північної Європи та Балтії.

За даними Міністерства закордонних справ Швеції, ці вісім країн надали близько третини всієї військової підтримки Україні у 2025 році, хоча їхнє сукупне населення становить трохи понад 30 мільйонів людей.

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Сама Швеція від початку повномасштабної війни у 2022 році надала Україні військову допомогу приблизно на 128 млрд шведських крон, або близько 13,3 млрд доларів.

Минулого тижня Стокгольм підписав контракт про передачу Україні 16 старіших винищувачів Saab Gripen у межах ширшої угоди щодо продажу модернізованих версій цих літаків.

Крістерссон також звернув увагу на посилення російських авіаударів по українських містах.

“Це дає нам вагому причину посилити протиповітряну оборону України, щоб вона могла захистити себе сама”, — сказав він.

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Прем’єр Швеції наголосив, що союзники мають чітко дати зрозуміти Москві: час не працює на користь Росії.

Раніше ми писали, що країни східного флангу НАТО готуються до можливого нападу Росії на Альянс і дедалі менше покладаються на те, що США зможуть одразу прийти на допомогу. Європа поспіхом укріплює свій східний кордон через загрозу з боку Москви. Країни, які розташовані найближче до Росії, будують оборонні споруди, розширюють резерви, закуповують танки, дрони та іншу техніку.

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