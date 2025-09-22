Чи існує військова загроза Латвії або НАТО: міністр оборони попередив

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс / © LETA

Прямої військової загрози Латвії чи НАТО наразі немає, але не можна виключати ескалацію провокацій, диверсій та інцидентів.

Про це в інтерв’ю агентству LETA заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, передає Delfi.

За словами Спрудса, зараз необхідно враховувати, що Росія загалом готова до ескалації та продемонструвала свою жорстокість в Україні.

«Ми не повинні розслаблятися ні на хвилину, тому що в нашому регіоні можливі провокації гібридної війни і не тільки», — наголосив міністр. Прямої військової загрози Латвії чи НАТО зараз немає, але не можна виключати провокації, диверсії та ескалацію інцидентів, визнав міністр.

«Ми маємо зважати на це і бути готовими сьогодні, а не завтра. Наша готовність має бути продемонстрована вже зараз, у тому числі за допомогою навчань „Намейс“, які ще більше зміцнюють нашу боєздатність. Це доводить, що найкраще стримування — це зміцнення обороноздатності», — наголосив міністр.

Спрудс пояснив, що демонстрація обороноздатності також стримує потенційну ескалацію.

Як зазначив міністр, у випадку з Росією слабкість — це те, що заохочує, тому також важлива місія НАТО, яка показує, що будь-які дії Росії викличуть реакцію у відповідь.

Спрудс заявив, що якими б не були дії Росії, якими б не були їхні мотиви, це, по суті, ескалація та демонстрація агресивності, на які має бути дана відповідь. Це покаже, що для Росії контрпродуктивні подібні дії, оскільки вони викликають реакцію у відповідь і призводять до результату, протилежного очікуваного.

Міністр оборони зазначив, що Росія хотіла добитися зниження ролі НАТО і роз’єднаності всередині альянсу, однак, на його думку, зрештою досягається зворотний результат.

Нагадаємо, на заході Латвії, на узбережжі, знайшли хвостову частину російського дрону. На місце події виїжджала група зі знешкодження недетонованих боєприпасів.