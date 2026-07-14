Чи могла Росія отруїти Ліндсі Грема: що відповів Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає отруєння Росією ймовірною причиною смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема. За його словами, політик мав серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Ведучий Грег Келлі запитав президента США, чи могла Росія бути причетною до смерті Грема, з огляду на його критичне ставлення до Володимира Путіна.

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«У росіян є звичка отруювати тих, хто їм не подобається, а Грем свого часу закликав усунути Путіна. Чи маєте ви якісь підозри або побоювання? Чи знаємо ми всю правду про його смерть?» — запитав ведучий.

Трамп відповів, що не поділяє цю версію.

«Щоб підтримати теорію змови, я б із задоволенням сказав “так”, але, думаю, у нього були певні проблеми. Його батько помер приблизно в такому самому віці. У нього були досить глибокі проблеми, які було нелегко виявити», — сказав президент США.

Він також заявив, що, за словами лікарів, певна частина тіла Грема «буквально розірвалася».

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Ліндсі Грем помер у суботу у віці 71 року після нетривалої раптової хвороби. Перед цим він повернувся з Києва, де зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Згідно з попереднім висновком, причиною смерті стало розшарування аорти, пов’язане з атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням.

Смерть Ліндсі Грема: останні новини

Відомий сенатор пішов із життя ввечері в суботу, 11 липня, після короткої та раптової хвороби, а екстрені служби зафіксували у нього зупинку серця. За даними поліцейського сканера, парамедики виносили чоловіка з його будинку на Капітолійському пагорбі на ношах до машини швидкої допомоги.

Незадовго до своєї смерті американський політик відвідав Київ, де заявив про більшу прихильність Дональда Трампа до України. За словами Ґрема, очільник Білого дому був сильно вражений успіхами українських сил на полі бою та вітчизняними військовими технологіями. Сенатор пояснював, що президент США любить переможців і чудово бачить, як українська армія чинить на Росію дуже серйозний тиск.

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