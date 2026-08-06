Чи може АЕС вибухнути, як атомна бомба: відповідь здивує багатьох

Атомна електростанція (ілюстративне фото) / © pixabay.com

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Атомні електростанції часто асоціюють із ядерною зброєю, адже в обох випадках використовується енергія поділу атомних ядер. Однак ядерний реактор не здатний вибухнути так само, як атомна бомба, оскільки ці технології мають принципово різну будову та призначення.

Про це йдеться в матеріалі Slash Gear.

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Побоювання навколо атомної енергетики посилилися після аварій на АЕС Трі-Майл-Айленд у США, Чорнобильській АЕС в Україні та станції «Фукусіма-1» у Японії. Такі події можуть призвести до серйозного радіоактивного забруднення, однак вони не є ядерними вибухами на кшталт застосування атомної зброї.

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Чим реактор відрізняється від атомної бомби

Головна відмінність полягає в характері ядерної реакції. В атомній бомбі енергія вивільняється майже миттєво внаслідок неконтрольованої ланцюгової реакції. У реакторі цей процес відбувається поступово та перебуває під контролем.

Усередині активної зони реактора розташовані паливні стрижні, які зазвичай містять уран. Під час поділу атомів виділяється тепло, яке нагріває воду. Утворена пара приводить у рух турбіну, завдяки чому виробляється електроенергія.

Інтенсивність ланцюгової реакції регулюють спеціальними стрижнями. Їх вводять в активну зону, щоб сповільнити реакцію, або частково виводять, щоб посилити її. Вода також виконує функцію охолодження.

Атомна бомба працює інакше. У ній використовують уран-235 або плутоній-239, які за допомогою вибухових речовин швидко переводять у стан, необхідний для початку неконтрольованої ланцюгової реакції. У результаті величезна кількість енергії вивільняється за частки секунди.

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Термоядерна зброя має ще складнішу конструкцію: вибух поділу запускає реакцію синтезу ізотопів водню, що значно збільшує потужність.

Чи означає це, що АЕС повністю безпечні

Неможливість вибуху реактора за принципом атомної бомби не означає відсутності ризиків. Пошкодження систем охолодження, перегрів активної зони або інші аварії можуть спричинити викид радіоактивних речовин і тривале забруднення довкілля.

Саме такі наслідки спостерігали після аварії на Чорнобильській АЕС, навколо якої була створена зона відчуження.

Отже, атомний реактор не може перетворитися на ядерну бомбу. Проте серйозна аварія на станції все одно здатна мати небезпечні та довготривалі наслідки для людей і природи.

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Українські АЕС під загрозою через російську агресію

В Україні працює кілька атомних електростанцій, а також розташовані інші ядерні об’єкти. Від початку повномасштабної війни Росія регулярно створює загрози для їхньої безпеки, фактично використовуючи атомну інфраструктуру як інструмент тиску.

Найнебезпечнішою залишається ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС в Енергодарі. За даними української розвідки, російські військові перетворили територію станції на військову базу.

Окупанти розмістили техніку в машинних залах енергоблоків, а у підвалах та бомбосховищах облаштували склади озброєння. На дахах реакторних відділень, за інформацією ГУР, встановлено кулеметні позиції та ракетні комплекси.

Боєприпаси й військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами між енергоблоками та іншими спорудами. Крім того, на території ЗАЕС розгортають пункти управління ударними безпілотниками та мінують окремі технічні приміщення. На станції перебувають близько 1,5 тисячі військовослужбовців Росгвардії.

Небезпека стосується не лише Запорізької АЕС. МАГАТЕ попереджало про погіршення ситуації з ядерною безпекою через посилення бойових дій. На ЗАЕС зафіксували удар безпілотника по турбінному залу, а в Чорнобилі — влучання дрона у сховище відпрацьованого ядерного палива, внаслідок якого було пошкоджено будівлю.

Також регулярно фіксують польоти безпілотників поблизу Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської АЕС. Такі дії створюють ризики одразу для кількох ядерних об’єктів і посилюють побоювання щодо можливої аварії.

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