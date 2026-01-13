Чи можуть депортувати українських чоловіків з Польщі до України: експерт відповів

Польща / © Associated Press

Реклама

Питання повернення військовозобов’язаних чоловіків з-за кордону залишається однією з найгарячіших тем як в Україні, так і в країнах ЄС. Зокрема, у Польщі час від часу спалахують дискусії щодо доцільності перебування там українських чоловіків призовного віку.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» розповів експерт із питань зовнішньої політики Лукаш Адамський.

За словами експерта, у польському суспільстві дійсно існують певні настрої щодо необхідності повернення українських чоловіків додому. Часто каталізатором таких розмов стають відео з українських курортів, які поширюються у мережі.

Реклама

«Настрої в Польщі є. Уявіть собі, я навіть вчора мав суперечку з відомим професором і блогером, який показував Буковель і те, що там українці відпочивають» — зазначив Адамський.

Він підкреслив, що полякам іноді важко зрозуміти реалії життя в Україні під час війни, порівнюючи ситуацію з історичним досвідом Польщі часів Другої світової війни, коли країна була повністю окупована.

Чи є законні підстави для висилки

Попри емоційну складову та бажання частини суспільства (як польського, так і українського) бачити більше чоловіків в Україні, правових підстав для примусового повернення немає.

Адамський наголосив на тому, що, українські чоловіки, які перебувають у Польщі легально, захищені законом.

Реклама

Також європейське та польське законодавство не передбачає механізму примусової висилки людей, які мають статус тимчасового захисту або інші легальні підстави для проживання.

«Треба пояснювати полякам, що українські біженці, зокрема й чоловіки, мають право перебувати тут. Не можна вимагати від людей, які легально перебувають у Польщі, щоб вони добровільно поверталися до України і йшли на фронт», — резюмував експерт.

Нагадаємо, у Німеччині обговорюють посилення міграційної політики, яке може вплинути на українських біженців. Партія ХСС запропонувала обмежити перебування в країні іноземців, зокрема українських чоловіків призовного віку, яких німецькі політики закликають повернутися до України.

Також у ХСС виступили за перегляд фінансової підтримки біженців і вимогу використовувати власні кошти для проживання. Окрім цього, партія наполягає на масштабних депортаціях мігрантів з інших країн, зокрема Сирії та Афганістану, починаючи з 2026 року.