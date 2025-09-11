Чи можуть країни-сусіди закрити небо над Україною: відповідь Зеленського

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський сказав, чи можуть країни-сусіди закрити небо над Україною. На жаль, це вже не спрацює.

Про це Зеленський сказав на спільному брифінгу з президентом Фінляндії у Києві.

Журналісти запитали про можливість залучення систем ППО або авіації на території країн-сусідів України, зокрема Польщі. Зеленський акцентував, що потрібна загальна координація.

«Те, що ми пропонували два роки тому: „Збивайте літаками дрони над нами“ — вже не спрацює. Це потрібно як елемент. Він посилить щит над західною частиною України і над Польщею, але це елемент. Просто цього недостатньо», — констатував Зеленський.

Він додає, що сьогодні системи ППО повинні стояти на західній частині нашої держави.

«І авіація польська також може використовуватись на території Польщі, але потрібна, вибачте, загальна координація і бажано, щоби координувала Україна. Тому що є 5-7 елементів мультизахисту. Можна робити це на якійсь частині разом з Польською Республікою», — завершив головнокомандувач.

Раніше Зеленський запропонував європейцям будувати спільний захист від російських дронів. Йдеться і про посилення нашої ППО, і про побудову східного протиповітряного щита Європи. Фактично, наголосив український лідер, це стає елементом політики Європейського Союзу.

Як наголосив глава держави, сучасно працювати мають і лінія дронів на захисті Європи, і можливості авіації, і системи ППО. Україна готова ділитися досвідом, розширювати виробництва.

«Україна пропонує всім європейським країнам-сусідам, сусідам нашими і сусідам Росії, безумовно, спільну програму фінансування, виробництва та розвитку дронів-перехоплювачів. Україна, на мій погляд, через війну, безумовно, завдяки нашому виробництву під час війни, ми — лідери у цьому напрямі, це абсолютно новий технологічний напрям», — сказав президент.