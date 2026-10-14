Чи можуть українців мобілізувати за кордоном: в одній країні це дозволяє закон

Мобілізація / © ТСН.ua

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Тимчасовий захист чи посвідка на проживання в європейських країнах не роблять українців військовозобов’язаними щодо місцевих армій. Проте в разі загострення війни деякі держави можуть залучати іноземців до цивільної оборони або обов’язкової роботи на критично важливих підприємствах. Та все ж є одна країна, в якій закон за певних умов дозволяє мобілізувати й іноземців.

Про це пише Relocate.to.

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Різниця між призовом, військовим обліком та цивільною повинністю

Фахівці зазначають, що юридичні механізми захисту держави суттєво відрізняються і їх не варто об’єднувати єдиним терміном «мобілізація»:

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Призов до армії передбачає службу у збройних силах країни.

Військовий облік є лише внесенням даних особи до облікової системи держави та не означає автоматичного відправлення на службу.

Цивільна або трудова повинність — це обов’язок виконувати невійськову роботу (у рятувальних службах, медицині, енергетиці чи критичній інфраструктурі), необхідну для забезпечення життєдіяльності країни в умовах війни чи надзвичайного стану.

Які країни можуть призвати українців або залучити до оборони

Норвегія

За норвезьким законом, до армії можуть призвати й іноземців, якщо вони постійно або довго живуть у країні та мають із нею тісний зв’язок (якщо це не суперечить міжнародним угодам). Проте людину не призвуть, якщо Норвегія перебуває у війні з країною її громадянства.

Зазначається, що військовий обов’язок скасовується, якщо людина живе поза межами Північних країн три роки поспіль. Крім цього, у Норвегії працює система цивільної оборони (Sivilforsvaret). Для захисту цивільних та допомоги під час надзвичайних ситуацій можуть залучати чоловіків і жінок віком від 18 до 55 років, зокрема іноземців. Відправляти їх виконувати такі завдання за межі Норвегії без їхньої власної згоди заборонено.

Швеція

Система «тотальної оборони» (totalförsvarsplikt) охоплює всіх мешканців країни віком від 16 до 70 років. Проте військова повинність у збройних силах стосується виключно громадян Швеції.

Іноземців із тимчасовим захистом або посвідкою на проживання можуть залучити лише до цивільної служби чи загальної трудової повинності на критично важливих об’єктах (рятувальні служби, енергетика тощо).

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Фінляндія

У Фінляндії служити в армії зобов’язані тільки громадяни країни. Проте під час війни чи надзвичайного стану мешканців віком від 18 до 67 років можуть залучати до цивільної оборони — наприклад, рятувати людей, розчищати території або надавати першу допомогу.

Крім того, якщо звичайних ресурсів не вистачатиме, можуть запровадити обов’язкову роботу в медицині, промисловості та критичній інфраструктурі.

Естонія

В Естонії служити в армії зобов’язані тільки громадяни. Проте під час війни чи підвищеної готовності для всіх постійних мешканців діє трудова повинність: працівників критичної інфраструктури та оборонної сфери зобов’яжуть залишатися на своїх робочих місцях або залучать до разових робіт.

Крім того, у цей період уряд Естонії має право заборонити виїзд із країни працівникам, які мають такий обов’язок.

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Де українців не зобов’язують служити

Польща. Військова повинність пов’язана виключно з польським громадянством. Статус PESEL UKR, тимчасовий захист чи посвідка на проживання не створюють військових обов’язків перед польською армією. Німеччина. У Німеччині служити в армії зобов’язані лише громадяни країни. Тому тимчасовий захист (за параграфом 24), посвідка на проживання, робота чи сплата податків не роблять українців військовозобов’язаними німецької армії. Литва. Військовий обов’язок прив’язаний виключно до литовського громадянства. США. Наявність статусу проживання не означає призову до війська, однак для більшості чоловіків віком від 18 до 25 років діє обов’язкова вимога реєстрації в системі обліку Selective Service.

Що з військовим обов’язком перед Україною

Проживання за кордоном чи отримання тимчасового захисту в іншій країні не скасовують обов’язків перед Україною. Усі мобілізаційні вимоги регулюються українським законодавством і діють для громадян незалежно від того, у якій країні вони зараз живуть.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, через воєнний стан та мобілізацію в Україні можуть виставляти тимчасові блокпости. На них перевіряють документи, оглядають авто, а працівники ТЦК можуть вручати повістки. Проте повноваження у всіх різні — чи мають право на блокпосту затримувати людей або силоміць везти до ТЦК, читайте далі у матеріалі ТСН.

Раніше ми писали, що, за даними колишньої Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, процес залучення нових чоловіків до війська може зазнати змін.

Також в Україні обговорюють можливі зміни до правил мобілізації, зокрема перегляд підстав для відстрочки батьків дітей з інвалідністю та людей, які доглядають за родичами, а також посилення вимог до бронювання працівників підприємств.

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