США відмовляються надавати повітряний захист для так званих сил гарантій безпеки / © Getty Images

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США, ймовірно, відмовлять у наданні повітряного прикриття європейським силам у повоєнній Україні.

Про це йдеться у Bloomberg із посиланням на слова посла США в НАТО Меттью Вітакера.

США, за інформацією з обізнаних джерел, відмовляються надавати повітряний захист для так званих сил «гарантій безпеки», які планують розгорнути Велика Британія та Франція в Україні після завершення бойових дій.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголошував, що участь США є критично важливою для стримування Росії від порушення потенційної угоди про припинення вогню. Однак європейські союзники, провівши консультації з американською стороною, дійшли висновку, що президент Дональд Трамп не надасть таких гарантій.

Це розбіжність у поглядах демонструє глибші суперечки між західними союзниками щодо стратегії стримування Росії. Європейці вважали, що лише поєднання українських сил, союзного навчання, європейських військ та гарантій США може дати очікуваний ефект.

Незважаючи на втрату надій на масштабну підтримку Вашингтона, Лондон і Париж усе ще сподіваються, що США нададуть розвіддані та засоби спостереження за кордоном. Деякі чиновники в ЄС припускають, що Трамп міг би втрутитися у разі нападу Росії на британські чи французькі війська в Україні, хоча письмових гарантій не очікується.

У відповідь на зміну обставин, Європа переглянула свою оборонну стратегію. Тепер вважається, що поєднання ЗСУ, навчання від союзників, європейських військ і техніки на східному фланзі НАТО, а також патрулювання Чорного моря, може забезпечити стримування РФ.

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«Ми цінуємо зусилля союзників, зокрема Франції, Великої Британії та Німеччини, щодо формування „коаліції охочих“. Ми розраховуємо, що Європа візьме на себе провідну роль у забезпеченні безпеки», — сказав посол США в НАТО Меттью Вітакер.

Розгортання цієї коаліції, що охоплює повітряний, морський та наземний простір, наразі заморожене до початку нових переговорів про перемир’я. За словами джерел, Велика Британія та Франція вже підготували план розміщення та логістики сил.

Серед 30 країн коаліції, які включають також Канаду, Австралію, Японію та Нову Зеландію, лише половина офіційно підтвердила готовність надати сили й техніку, і лише декілька погодилися направити війська.

Очікується, що Трамп порушить цю тему на зустрічах G7 у Канаді та саміті НАТО. Альянс закликатиме Європу та Канаду збільшити запаси зброї на 30% у найближчі роки. Крім того, обговорюється нова мета — витрачати 5% ВВП на оборону, що має задовольнити вимоги Трампа щодо посилення європейської відповідальності за безпеку.

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Дата публікації 13:49, 02.06.25 Кількість переглядів 56 У Вільнюсі збираються лідери європейських країн і генсек НАТО! Що сталося?

Нагадаємо, раінше британський прем'єр-міністр Стармер назвав Росію "постійною загрозою" і закликав НАТО бути напоготові.

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