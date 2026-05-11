Чи накриє хантавірус Європу: в ЄС зробили заяву про загрози

Спалах хантавірусу. / © Associated Press

Реклама

Наразі ризик поширення хантавірусу у країнах Європейського Союзу оцінюють як низьким.

Про це заявила речниця Єврокомісії Ева Грнчіржова, повідомляє «ЄП».

«Згідно з останньою оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров’я, ризик для широкої європейської громадськості, пов’язаний із хантавірусом, наразі оцінюється як низький», — заявила дипломатка.

Реклама

Водночас, наголосила вона, «захист здоров’я населення є пріоритетом номер один для Єврокомісії». З її слів, наразі Єврокомісія, держави-члени, Європейський центр із профілактики та контролю захворювання і ВООЗ «працюють для забезпечення єдиної та, головним чином, науково обґрунтованої відповіді».

Водночас Грнчіржова розкрила деталі про активацію механізму цивільного захисту на прохання Іспанії під час евакуації громадян з судна MV Hondius. З її слів, на вихідних відбулося

«Чотири рейси відбулися вчора в рамках механізму цивільного захисту з використанням спеціальних транспортних засобів та застосуванням необхідних медичних протоколів для захисту пасажирів, екіпажів, оперативного персоналу, а також широкої громадськості», — повідомила посадовиця.

За її словами, ЄС «залишається в режимі готовності щодо додаткових транспортних засобів, логістичних потужностей та захисного обладнання, якщо щось із цього знадобиться».

Реклама

Поширення хантавірусу — останні новини

Пасажирів судна MV Hondius, де виявили хантавірусу, почали евакуйовувати літаками після прибуття на Канарські острови. Втім, хворобу виявили на бортах суден. Зокрема, під час евакуаційного рейсу з Тенерифе до Парижа у одного з французів з’явилися симптоми недуги.

Видання Daily star пише про те, що пасажири лайнера з хантавірусом порушили карантин. Деяких туристів і навіть медика бачили без масок одразу після того, як корабель пришвартувався в Іспанії.

Зауважимо, у Польщі запровадили перший карантин — санітарний нагляд над контактною особою. Місцеві ЗМІ повідомили, що пацієнт наразі перебуває в ізоляції на території країни.

Тим часом New York Post повідомило, що першою людиною, яка померла від хантавірусу на борту круїзного лайнера MV Hondius був 70-річний громадянин Нідерландів Лео Шилперурд. Він був орнітологом, який подорожував Південною Америкою разом зі своєю дружиною Мір’ям, яка також померла від вірусу. Перед посадкою на судно вони відвідували сміттєзвалище зі щурами.

Реклама

Дата публікації 21:14, 10.05.26 Кількість переглядів 38 Корабель-привид на Канарах: жоден порт не приймав лайнер із хантавірусом, є перші жертви

Новини партнерів