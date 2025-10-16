Чи нападе Путін на НАТО: експерт пояснив, як результат війни в Україні визначить долю Європи

Прапор ЄС

Питання, чи наважиться Росія після України напасти на країну НАТО, турбує мільйони. Політолог дає чітку і тривожну відповідь: усе залежить від того, чим закінчиться війна на українській землі. І для Європи цей результат тепер є питанням власного виживання.

Про це розповів австрійський політолог і експерт із питань безпеки Східної Європи Густав Ґрессель в інтерв’ю Укрінформу.

За словами експерта, наразі Росія не має сил для нападу на ще одну країну — всі її ресурси кинуті в Україну. Проте все може кардинально змінитися після завершення бойових дій.

«Якщо війна завершиться для РФ успіхом або чимось, що можна видати за успіх, то стимул продовжувати буде більшим, адже росіяни почуватимуться переможцями», — пояснює політолог.

І навпаки, поразка в Україні, ймовірно, змусить Кремль відмовитися від подальших «ескалаційних маневрів».

Як зазначає Ґрессель, європейці лише зараз починають по-справжньому усвідомлювати свою вразливість, особливо на тлі повернення Дональда Трампа до влади в США. Якщо раніше американський президент Байден був певною «страховкою», то тепер ситуація інша.

«Проблема в тому, що я не бачу в європейців справжнього усвідомлення або рішучості сказати: „Саме тому, що ми тепер уразливі… Україна має перемогти“… Тепер же проблема в тому, що якщо Україна програє, то наступними під прицілом будемо ми», — наголосив експерт.

На папері Європа має близько 1,5 мільйона військових. Проте, за словами політолога, це «армія мирного часу», де більшість займається бюрократією.

«Якщо війна почнеться завтра, то кого того ж вечора можна мобілізувати й відправити на кордон? У багатьох країн є лише один батальйон чи бригада», — каже Ґрессель, підкреслюючи, що це значно менше, ніж є в України.

Головна проблема полягає в тому, що оборонна стратегія НАТО завжди будувалася на американській перевазі в повітрі. Без ВПС США, як зазначає експерт, у вогневій потужності Європи виникає «величезна прогалина», яку неможливо швидко закрити. Таким чином, єдина реальна гарантія безпеки для Європи — це рішуча перемога України.

Нагадаємо, Європейський Союз розробляє масштабний план з переозброєння континенту, щоб бути готовим до можливого збройного конфлікту до 2030 року.

План передбачає створення спільних програм із виробництва дронів та систем протиповітряної оборони, а також ставить за мету, щоб до кінця 2027 року країни ЄС здійснювали щонайменше 40% оборонних закупівель спільно.