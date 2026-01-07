Чи нападуть США на Гренландію: Рубіо відповів

Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Сполучені Штати Америки не планують застосовувати силу для встановлення контролю над Гренландією. Можливість повторення так званого «венесуельського сценарію» на цій території категорично відкинув очільник американської дипломатії Марко Рубіо.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро після телефонної розмови зі своїм американським колегою.

У Парижі закликають зберігати спокій та обережність в оцінках намірів Вашингтона. Жан-Ноель Барро наголосив на необхідності серйозно сприймати заяви, що лунають зі США, проте не варто їх перебільшувати.

Реклама

Ключовим моментом переговорів стало питання можливої силової операції.

«Я вчора розмовляв телефоном з державним секретарем, з главою дипломатії Сполучених Штатів Америки. Він підтвердив, що це не той підхід, який підтримують Сполучені Штати. Він виключив можливість того, що те, що щойно сталося у Венесуелі, станеться в Гренландії», — заявив французький міністр в ефірі радіо France Inter.

У французькому зовнішньополітичному відомстві також прокоментували ідею військового нападу на союзника. За словами Барро, агресія проти іншої країни-члена НАТО не має жодного сенсу і прямо суперечила б національним інтересам самих Сполучених Штатів.

Париж нагадав про роль США у трансатлантичній безпеці.

Реклама

«Сполучені Штати Америки, до подальшого повідомлення, дуже віддані трансатлантичному альянсу, НАТО, до якого вони зробили свій внесок у підтримку європейської безпеки та від якого отримали дивіденди і виняткові прибутки», — підкреслив дипломат.

Жан-Ноель Барро також чітко окреслив позицію Європи щодо статусу острова, лаконічно додавши, що «Гренландія не продається».

Нагадаємо, після завершення військової операції у Венесуелі Дональд Трамп заявив, що йому «справді потрібна Гренландія». Мовляв, цей острів стратегічно необхідний для оборони США, бо оточений російськими та китайськими кораблями. Саме тому, каже американський лідер, Гренландія має ключове значення для безпеки країни.