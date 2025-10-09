Чи оголосить Путін мобілізацію і про що це свідчитиме: Зеленський пояснив

Мобілізація в РФ / © ТСН.ua

Російський диктатор Путін не оголошує загальну мобілізацію, бо боїться втратити рейтинги. Але якщо він це все ж зробить — це буде сигнал, що РФ готова до війни з Європою.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами.

Він нагадав, що восени 2022 року Путін зупинив так звану «часткову» мобілізацію саме через те, що стрімко почав втрачати рейтинг серед росіян.

«Мобілізація — це точно втрачені рейтинги у лідера Російської Федерації. Він тільки через це її не робив. Повірте, платити великі гроші за контракти точно вони не хотіли. Такі великі гроші, як вони платили ці роки. Але вони на це пішли. Уявіть собі, яка ціна захисту його особистого рейтингу», — каже Зеленський.

На його думку, якщо Путін знову проголосить мобілізацію в РФ — то це буде виклик Європі.

«Він (Путін — Ред.) почне велику війну. Чому я вважаю, що є такий ризик? А тому що йому потрібно „продавати“ успіх. У війні проти України все, що він міг „продати“, він вже „продав“, і ви бачите, як я й сказав, вже товар неякісний — він „продає“ брехню, що начебто може чогось досягти у війні проти України. А де можуть бути швидкі його успіхи? Дивіться на мапу Європи. Де будуть швидкі успіхи, туди він і піде, якщо буде мобілізація. Це точно. А для чого йому мобілізувати мільйони?», — припускає глава держави.

Зеленський не виключає, що диктатор РФ навіть наважиться розв’язати Третю світову.

«Тому такі важливі були, на мій погляд, сигнали європейців і ініціатива США і Президента Трампа, що важливо посадити Путіна за стіл перемовин. Тому що це може його зупинити і зменшити ризики розширення військових дій», — закликав президент.

Також він пояснив, що Путін особисто боїться припинення вогню в Україні, «тому що із припинення вогню вийти знову у війну йому складно».

Нагадаємо, що поки диктатор не наважився на мобілізацію, РФ намагається закрити «дірки» на фронті в тому числі за допомогою найманців з країн «третього світу».