Чи піде Білорусь у наступ: експерт оцінив сили Лукашенка та плани Росії

Лукашенко та Путін

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На тлі розмов про загрозу з північного та північно-східного напрямків, дипломат Роман Безсмертний оцінив реальні військові сили самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та плани Кремля. За його словами, довіри до білоруського диктатора бути не може, адже він не розпоряджається своїми словами і говорить лише те, що йому накажуть у Кремлі.

Про це він сказав в інтерв’ю програми «Студія Захід».

Однак, дипломат переконаний, що у самого Лукашенка немає сил для ведення війни проти України. Окрім відсутності ресурсів, існує величезний внутрішній опір суспільства — 83 відсотки білорусів категорично проти участі у війні.

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«Лукашенко буде хвостом крутити, виляти, щось говорити, виконувати вказівки Кремля, однак строковиків кинути в бій він не наважиться, бо ця армія розбіжиться по лісах білоруських швидше, ніж дійде до місця дислокації», — заявив Безсмертний.

Він додав, що білоруські сили спеціальних операцій є нечисленними, не мають бойового досвіду, індивідуального забезпечення та відповідної техніки. А озброєна до зубів армія створена лише для війни з власним народом і не здатна воювати проти такого сильного противника, як Україна. Також Безсмертний закликав не вірити маневрам із прикордонними ретрансляторами, адже увімкнути чи вимкнути їх — це справа кількох секунд.

Скільки військ Росія може зібрати на північному напрямку

Попри неспроможність Мінська, Росія все одно може використати цей напрямок. Наразі від Ленінграда до північних кордонів України розташовано близько 120 тисяч російських військових. Це угруповання неукомплектоване, але РФ здатна його посилити.

«Якщо брати угрупування військ, яке знаходиться в цьому напрямку з боку Росії, то, якщо брати термін місяць, вони можуть на цьому напрямку зібрати в районі 200 000 угрупування. Але місяць — це не так мало, щоб не помітить. З нього б можна було б за два місяці, не менше, створити бойове угруповання», — зазначив дипломат.

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Безсмертний підкреслив, що Білорусь є плацдармом для атак не лише по Україні, а й по Балтійських державах, Скандинавії та Центральній Європі. Цей напрямок залишається дуже небезпечним через диверсійну роботу та розгорнуті в Калінінграді й Брестській області надпотужні антени та системи радіоелектронної боротьби, які забезпечують зв’язок зі стратегічними бомбардувальниками та підводними човнами.

Спроба прориву з білоруського боку в напрямку Києва, Чернігова, Рівного чи Львова стане для ворога величезною проблемою. Український кордон надійно укріплений, а в окремих місцях сама територія є просто непрохідною.

«З 12 переходів 8 на даний час просто заміновані, так що там і пташки підриваються іноді, інші частково контролюються військами. Два, які могли б використовувати, перекриті наглухо», — резюмував дипломат.

Безсмертний підсумував, що для руху в бік України з півночі потрібна надвелика мужність. Проте, оскільки російське керівництво здатне приймати абсолютно ідіотські рішення, українцям необхідно бути готовими до всього і не ризикувати.

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Загроза з боку Білорусі — останні новини

Нагадаємо, Олександр Лукашенко у п’ятницю, 26 червня, прилетів до резиденції Путіна на Валдаї для переговорів. Як зазначає видання The Moscow Times, зустріч російського та білоруського диктаторів відбувалася у вкрай напруженому контексті.

Напередодні у четвер, 25 червня, Лукашенко публічно попросив російського посла Бориса Гризлова «не втягувати» Білорусь у війну з Україною, і вперше відкрито підтвердив, що Кремль тисне на Мінськ з метою залучити його до активнішої участі в бойових діях.

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