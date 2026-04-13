Чи підтримає Угорщина вступ України до ЄС: Мадяр зробив неочікувану заяву

ЄС та Україна / © Associated Press

У понеділок, 13 квітня, новообраний лідер Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна не підтримає прискорений вступ України до Євросоюзу. Все через стан війни та необхідність дотримання загальних процедур.

Відповідну заяву політик зробив наступного дня після перемоги його партії «Тиса» на парламентських виборах, що відбулися 12 квітня 2026 року.

Що заявив Мадяр проти швидкого вступу України до ЄС

Лідер партії «Тиса» наголосив, що позиція його політичної сили є послідовною, на відміну від попереднього уряду Віктора Орбана. Він підкреслив, що технічне виконання умов вступу зараз є нереалістичним.

«Я можу сказати, що ми з самого початку заявляли, що не підтримуємо прискореного вступу України до ЄС. По-перше, йдеться про країну, яка перебуває у стані війни, і абсолютно неможливо, щоб Європейський Союз прийняв країну, яка перебуває у стані війни», — заявив Петер Мадяр.

За словами політика, статус країни у стані війни унеможливлює проведення «справжніх переговорів» та детальне обговорення розділів угоди про вступ. Мадяр переконаний, що кожен кандидат на членство має пройти стандартний процес без жодних преференцій чи скорочених термінів.

Критика Віктора Орбана та вимога референдуму

Мадяр розкритикував Віктора Орбана за непослідовність, нагадавши, що 2022 року той вимагав негайно прийняти Україну до ЄС, а згодом почав цьому активно заважати. Політик запевнив, що його уряд не буде змінювати свою позицію «кожні пів року».

За словами Мадяра, після розмов із європейськими колегами він переконався: більшість країн ЄС так само не підтримують ідею прискореного вступу. Він також додав: навіть якщо Україна успішно пройде всі етапи переговорів, остаточне рішення ухвалюватимуть громадяни Угорщини на загальнонаціональному референдумі.

«Неможливо навіть провести справжні переговори, обговорити безліч розділів про вступ, тому, на мою думку, це зараз не має жодного значення, але я бачу, що є певні рухи в цьому напрямку», — резюмував лідер Угорщини.

На думку Мадяра, на сьогодні питання вступу України не є актуальним для європейського порядку денного в короткостроковій перспективі.

Петер Мадяр переміг на виборах в Угорщині — що відомо

Нагадаємо, в Угорщині завершилася 16-річна епоха Віктора Орбана: на виборах 12 квітня опозиційна партія «Тиса» здобула конституційну більшість (138 місць зі 199).

Попри прогнози про оскарження, Орбан уже визнав поразку та привітав лідера опозиції Петера Мадяра. У ніч проти 13 квітня тисячі угорців святкували перемогу на вулицях Будапешта. Мадяр заявив про повернення Угорщини до курсу надійного партнерства з ЄС, НАТО та сусідніми країнами, що вже привітав польський прем’єр Дональд Туск.

Все тому, що позиція Угорщини щодо України може кардинально змінитися залежно від успіхів лідера партії-переможниці «Тиса» Петера Мадяра у внутрішній політиці. Ключовими факторами стануть добробут угорців та склад нового уряду, який сформують у травні.

Також ми писали, що політик пояснив, чому Угорщина не зможе зупинити процес із виділенням кредиту ЄС для України, хоча й відмовиться від фінансової участі.