Чи підтримують поляки вступ України до НАТО: результати опитування

Більшість поляків виступають проти того, аби Варшава підтримала вступ України до НАТО. Це число зросло і наразі становить майже 53%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом IBRiS на замовлення видання Rzeczpospolita.

На запитання, чи має Польща підтримувати вступ України до Альянсу, 33,5% респондентів відповіли «так», тоді як 52,7% висловилися проти, а ще 13,8% не визначилися.

Журналісти зазначають, що позиція опитаних значною мірою залежала від їхніх політичних уподобань. Так, серед прихильників правлячих сил позитивно оцінили цю ідею 59%. Натомість виборці опозиційних партій — «Право і справедливість», ультраправої «Конфедерації» та лівої «Разом» — значною мірою були проти (у цій групі негативну відповідь дали 74%).

Скептичніше ставляться до інтеграції України в НАТО також люди старші за 50 років, мешканці сіл (62%), респонденти без вищої освіти (71%) і особливо ті, хто вважає своє матеріальне становище незадовільним (91%).

Для порівняння, під час опитування IBRiS у серпні 2023 року, ідею негайного прийняття України доНАТО відхиляли 47,7% поляків, тоді як підтримували — 40%. У нинішньому дослідженні взяли участь 1069 осіб.

До слова, у січні на той момент ще кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що Україна не зможе вступити до НАТО або Євросоюзу, якщо не визнає відповідальності за Волинську трагедію 1943 року.

Нагадаємо, у червні за результатами опитування IBRiS, проти вступу України до НАТО виступали 42% поляків. Така ж кількість опитаних громадян Польщі висловилась проти вступу України до ЄС.