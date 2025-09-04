ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
2 хв

Чи підтримують поляки вступ України до НАТО: результати опитування

Серед поляків побільшало тих, хто проти підтримки вступу України до Альянсу.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Прапори України та Польщі

Прапори України та Польщі / © Getty Images

Більшість поляків виступають проти того, аби Варшава підтримала вступ України до НАТО. Це число зросло і наразі становить майже 53%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом IBRiS на замовлення видання Rzeczpospolita.

На запитання, чи має Польща підтримувати вступ України до Альянсу, 33,5% респондентів відповіли «так», тоді як 52,7% висловилися проти, а ще 13,8% не визначилися.

Журналісти зазначають, що позиція опитаних значною мірою залежала від їхніх політичних уподобань. Так, серед прихильників правлячих сил позитивно оцінили цю ідею 59%. Натомість виборці опозиційних партій — «Право і справедливість», ультраправої «Конфедерації» та лівої «Разом» — значною мірою були проти (у цій групі негативну відповідь дали 74%).

Скептичніше ставляться до інтеграції України в НАТО також люди старші за 50 років, мешканці сіл (62%), респонденти без вищої освіти (71%) і особливо ті, хто вважає своє матеріальне становище незадовільним (91%).

Для порівняння, під час опитування IBRiS у серпні 2023 року, ідею негайного прийняття України доНАТО відхиляли 47,7% поляків, тоді як підтримували — 40%. У нинішньому дослідженні взяли участь 1069 осіб.

До слова, у січні на той момент ще кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що Україна не зможе вступити до НАТО або Євросоюзу, якщо не визнає відповідальності за Волинську трагедію 1943 року.

Нагадаємо, у червні за результатами опитування IBRiS, проти вступу України до НАТО виступали 42% поляків. Така ж кількість опитаних громадян Польщі висловилась проти вступу України до ЄС.

Дата публікації
Кількість переглядів
162
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie