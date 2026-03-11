- Дата публікації
Чи планує Путін їхати до США на саміт G20: у Кремлі відповіли
Путін поки не планує їхати до США на саміт G20.
Речник Кремля Дмитро Пєсков відповів, чи має намір президент РФ Володимир Путін відвідати саміт “Великої двадцятки” (G20) у США.
Про це повідомляє ТАСС.
За даними Пєскова, станом на зараз візит до США не передбачається.
«Путін поки не планує сам їхати на саміт G20 до США», — повідомив він.
Ймовірно, більше деталей з’явиться згодом.
