ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
445
Час на прочитання
1 хв

Чи планує Путін їхати до США на саміт G20: у Кремлі відповіли

Путін поки не планує їхати до США на саміт G20.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Путін

Путін / © Associated Press

Речник Кремля Дмитро Пєсков відповів, чи має намір президент РФ Володимир Путін відвідати саміт “Великої двадцятки” (G20) у США.

Про це повідомляє ТАСС.

За даними Пєскова, станом на зараз візит до США не передбачається.

«Путін поки не планує сам їхати на саміт G20 до США», — повідомив він.

Ймовірно, більше деталей з’явиться згодом.

Раніше Зеленський спророкував Путіну долю Гітлера. За його словами, використання культури та кіно як інструменту пропаганди в Росії може обернутися трагедією для самих росіян. Він провів паралель із нацистською Німеччиною та припустив, що російський лідер Володимир Путін може повторити долю Адольфа Гітлера.

Дата публікації
Кількість переглядів
445
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie