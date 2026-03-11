Чи планує Путін їхати до США на саміт G20: у Кремлі відповіли

Путін / © Associated Press

Речник Кремля Дмитро Пєсков відповів, чи має намір президент РФ Володимир Путін відвідати саміт “Великої двадцятки” (G20) у США.

Про це повідомляє ТАСС.

За даними Пєскова, станом на зараз візит до США не передбачається.

«Путін поки не планує сам їхати на саміт G20 до США», — повідомив він.

Ймовірно, більше деталей з’явиться згодом.

