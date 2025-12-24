Чи планує Трамп "захопити" Гренландію: спецпосланець відповів

Дональд Трамп / © Associated Press

Сполучені Штати не планують примусового захоплення Гренландії або відчуження територій в інших держав. Пріоритетом США є налагодження діалогу безпосередньо з мешканцями острова.

Про це заявив спецпосланець США у Гренландії та губернатор Луїзіани Джефф Лендрі, повідомляє AP.

Зазначається, що заяви Лендрі дещо пом’якшують позицію Дональда Трампа, який раніше висловлював наміри взяти острів під контроль з міркувань національної безпеки. Спецпосланець наголосив, що Вашингтон не діятиме агресивно і не збирається «намагатися когось завоювати» чи «відібрати чиюсь країну».

«Думаю, наші дискусії мають бути з людьми у Гренландії (…) — чого вони прагнуть, яких їм можливостей не надали, чому вони не отримали захисту, на який заслуговують», — підкреслив Джефф Лендрі.

Раніше Трамп також заявляв, що Данія, на його думку, не забезпечує достатній рівень оборони Гренландії, а сам острів має надто мале населення для самостійного захисту.

Також повідомлялося, президент США Дональд Трамп знову заявив, що Гренландія є критично важливою для національної безпеки Сполучених Штатів, та оголосив про призначення спеціального посланця, який має займатися питанням цього арктичного острова.