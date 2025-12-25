ЗСУ на фронті / © Getty Images

Україна робить нову спробу перехопити дипломатичну ініціативу у війні з Росією. У вівторок президент Володимир Зеленський представив масштабний мирний план із 20 пунктів. Документ, розроблений спільно з американськими посадовцями, кардинально відрізняється від жовтневих пропозицій, які фактично штовхали Київ до територіальних поступок та відмови від НАТО.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Нова стратегія позиціюється як розумний компроміс, що має стати альтернативою плану, запропонованому посланцями Путіна та Трампа у листопаді.

В чому суть оновленого «мирного плану»

Ключовим елементом плану Зеленського є гарантії безпеки, які мають унеможливити повторну агресію РФ, а також чітка дорожня карта відновлення країни.

Українська сторона висуває конкретні умови щодо деокупації:

Виведення російських військ з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей.

Створення демілітаризованої зони в Донецькій області (за умови дзеркального відведення військ РФ).

Жодних компромісів щодо приналежності Запорізької АЕС.

Водночас Кремль продовжує жити у власній реальності. Володимир Путін на щорічній пресконференції підтвердив свої ультиматуми: повна окупація Донецької та Луганської областей і категорична відмова Україні у членстві в НАТО. Москва готова «поступитися» лише частиною захоплених територій на Харківщині та Запоріжжі, які їй важко утримувати.

Видання стверджує, що в Росії новий план Києва сприйняли вороже. Кремль, натхненний локальними успіхами на фронті, не зацікавлений у реальному мирі. Російські аналітики вже назвали пропозиції Зеленського спробою перекласти відповідальність за зрив переговорів на Москву.

«Це цілковите знущання. Ідея зрозуміла: представити це американцям як „компроміс“, а потім звинуватити Росію в його провалі», — коментують ситуацію прокремлівські експерти.

Головна проблема для росіян — територіальне питання. План не передбачає визнання окупації, що робить його неприйнятним для Путіна, який прагне продати війну своєму населенню як «перемогу».

Економіка тріщить, але конвеєр смерті працює

Експерти кажуть, що попри бравурні заяви, ситуація в Росії далека від ідеальної. Економіка агресора перебуває у найгіршому стані з 2022 року: відсоткові ставки б’ють рекорди, а країна балансує на межі рецесії. Санкції, запроваджені адміністрацією Трампа проти нафтових гігантів «Роснефть» та «Лукойл», змушують РФ продавати сировину за безцінь.

Проте Кремль продовжує кидати в топку війни людський ресурс. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив про вербування 417 тисяч нових контрактників у 2025 році. Це дозволяє Москві ігнорувати величезні втрати та продовжувати повільний наступ на Донбасі. За поточних темпів для захоплення всієї Донецької області окупантам знадобиться ще близько 18 місяців.

Навіщо тоді Путіну переговори

Експерти сходяться на думці, що участь Москви у переговорному процесі є фікцією. Путін переслідує дві тактичні цілі:

Зберегти «робочі відносини» з Вашингтоном та уникнути посилення санкцій. Спровокувати розкол між Україною та західними союзниками, затягуючи час у дипломатичній тяганині.

«Для Кремля обговорення мирного плану — це суто тактична гра зі США. Путін не має наміру припиняти війну проти України і на цьому етапі не готовий йти навіть на незначні компроміси», — резюмують політологи.

23 грудня Зеленський заявив, що за результатами зустрічі в Маямі представників України та США підготовлено чернетки документів щодо гарантій безпеки, відновлення та базової рамки закінчення війни. За словами глави держави, зафіксовані пункти спрямовані на реальне закінчення бойових дій і недопущення нового російського вторгнення.