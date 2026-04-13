Чи постачає Китай зброю Ірану: у Пекіні відповіли на звинувачення

Прапор Ірану

Китай відреагував на повідомлення про можливі постачання зброї Ірану, заявивши, що дотримується суворого контролю експорту та відкидає звинувачення.

Про це заявив представник МЗС Китаю Го Цзякунь під час брифінгу.

«Китай завжди дотримується обережного та відповідального підходу до експорту військової продукції, здійснюючи суворий контроль відповідно до своїх законів і міжнародних зобов’язань», — зазначив він.

Водночас у Пекіні наголосили, що виступають проти «необґрунтованих наклепів» і спроб пов’язати країну з подібними звинуваченнями.

Окремо китайська сторона відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа щодо можливого запровадження 50% мита на китайське озброєння у разі підтвердження його постачання Ірану.

«Позиція Китаю чітка: у тарифній війні немає переможців», — заявив Го Цзякунь.

Китай постачає зброю Ірану — що відомо

Раніше американська розвідка повідомила, що Китай може готувати передачу Ірану нових систем протиповітряної оборони вже найближчими тижнями.

За даними CNN, йдеться, зокрема, про переносні зенітно-ракетні комплекси, які становлять загрозу для низьколетючих літаків і активно використовувалися під час нещодавнього конфлікту.