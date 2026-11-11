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Чи посилить Ірландія правила для українських чоловіків після візиту Зеленського: прем’єр відповів
Ірландія поки не буде посилювати правила для українських чоловіків і відправляти їх додому.
Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін запевнив, що не збирається переслідувати українських чоловіків мобілізаційного віку і посилювати обмеження щодо них.
Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським в Ірландії.
«Ми не передбачаємо, що будуть різні шляхи, коли ми будемо людей переконувати і відправляти людей назад (до України — Ред.)», — сказав він.
Міхал Мартін уточнив, що в Ірландії переважна більшість українців — це жінки із дітьми, які рятувалися від російських атак.
«Володимир (Зеленський — Ред.) рік тому сказав мені, що українська економіка, українська відбудова буде залежати від кількості тих людей, які повернуться. Це дуже важлива дискусія. Ми продовжимо працювати з українським урядом у цих питаннях», — додав ірландський прем’єр.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час візиту до Ірландії заявив, що всі українські чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні.