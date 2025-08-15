- Дата публікації
Чи прагне Путін миру: губернатор Аляски сказав, як швидко Трамп "просканує" російського диктатора
Губернатор Аляски Майк Данліві впевнений, що Трамп може швидко перевірити Путіна на «щирість» у мирних переговорах.
Губернатор Аляски Майк Данліві заявив, що президент США Дональд Трамп «дуже швидко» визначить, наскільки серйозними є наміри Володимира Путіна щодо миру в Україні. За його словами, особиста зустріч лідерів є ключовою для вирішення конфлікту.
Про це повідомляє Sky News.
Відповідаючи на запитання, Данліві заперечив, що ця зустріч є «нагородою» для Путіна за вторгнення в суверенну державу.
«Я так не думаю. Я вважаю, що це можливість для президента сісти віч-на-віч [з Путіним — ред.]. І президент дуже швидко з’ясує, чи серйозно він ставиться до миру, чи ні», — сказав він.
Губернатор наголосив, що таким війнам важко покласти край, якщо не говорити з обома сторонами конфлікту.
Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі висловився про саміт на Алясці. Він сподівається, що «Путін нарешті дотримається свого слова».