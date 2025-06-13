Чи припинить Іран допомагати Росії після масштабних атак Ізраїлю: експерт відповів

Прапор Ірану

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Ізраїль планує ще кілька тижнів наносити удари по Ірану, зосереджуючись не лише на ядерних об’єктах, а й на командуванні Іранської революційної гвардії та виробництві балістичних ракет.

Про це в ефірі КИЇВ24 заявив політолог-міжнародник Іван Лозовий.

За його словами, Іран, ймовірно, спробує відповісти ударами безпілотників та балістичних ракет, але їх ефективність буде обмежена.

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«Іран давно прагне здобути ядерну зброю, — каже Лозовий, — і після останніх ударів сумнівів у цьому вже немає. Проте Ізраїль чітко дав зрозуміти — будь-які спроби будуть знищуватися».

Експерт додає, що Іран може ховати ядерні розробки глибоко під землею, що ускладнює їхнє виявлення, але збагачення урану до 90% та створення ядерної бомби залишаються головними викликами для Тегерана.

«Це тепер клопоти Ізраїлю», — підсумував Лозовий.

Також він вважає, що Іран припинить підтримувати Росію у війні проти України, адже вже завдав нашій країні значної шкоди, передаючи ракети та технології їхнього виробництва.

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За його словами, Росія має масштабну фабрику в Татарстані, де виготовляють ракети, що регулярно вражають Україну.

Нагадаємо, раптова атака Ізраїлю по елітним цілям в Ірані сколихнула не лише регіон, а й світову спільноту. Потенційні наслідки виходять далеко за межі Близького Сходу та можуть торкнутися інтересів таких країн, як Росія та Північна Корея.

Ізраїль продовжує завдавати ударів по ключовим військовим і науковим об’єктам Ірану, а остаточні підсумки операції ще належить оцінити. Водночас вже очевидно, що ці прицільні та високоточні атаки суттєво впливають на внутрішню стабільність Ісламської Республіки.

Поки світ уважно спостерігає за розвитком ситуації, з’являються припущення про можливе втручання Північної Кореї. Ця держава вже надавала Росії зброю і боєприпаси для ведення війни проти України. Аналітики не виключають, що Кім Чен Ин може спробувати передати Тегерану частину свого ядерного арсеналу — зокрема через територію РФ.

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Навіть без прямої участі інших країн-ізгоїв на боці Ірану, конфлікт тільки набирає обертів — і наслідки можуть бути глобальними.