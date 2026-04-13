Чи розблокує ЄС кредит для Угорщини: які умови висунули Мадяру

ЄС / © Reuters

Реклама

Європейський Союз визначив перелік із 27 вимог для майбутнього прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, виконання яких дозволить країні отримати доступ до заморожених європейських субсидій у розмірі 35 млрд євро.

Про це повідомляє The Financial Times із посиланням на власні джерела серед європейських посадовців.

Які вимоги ЄС

За даними видання, ключові умови стосуються зовнішньої політики та внутрішніх реформ. Брюссель очікує від Будапешта розблокування фінансової допомоги Україні у розмірі 90 млрд євро та зняття вето на пакет санкцій проти Росії.

Реклама

Також від Угорщини вимагають посилити боротьбу з корупцією та скасувати закони Віктора Орбана, які порушують правила ЄС. Це стосується як прав біженців, так і свободи навчання у вузах.

Окремим пунктом переговорів є врегулювання суперечки щодо угорського законодавства про надання притулку. Через відмову виконувати рішення Європейського суду Угорщина наразі щодня сплачує штраф у розмірі 1 млн євро, а загальна сума стягнень уже сягнула майже 900 млн євро. Представники Єврокомісії розраховують на швидкі переговори з командою Мадяра, оскільки фінансовий тиск на країну посилюється.

Європейський чиновник у коментарі журналістам зазначив, що Брюссель має багато важелів впливу, а на самого Мадяра чиниться тиск. Тому він, ймовірно, захоче досягти результатів якомога швидше. Раніше Петер Мадяр заявляв, що після вступу на посаду прем’єр-міністра здійснить перші закордонні візити до Варшави та Відня, після чого вирушить до Брюсселя.

Кредит від ЄС для Угорщини — що відомо

Нагадаємо, раніше Європейський Союз відклав затвердження кредитного плану для Угорщини. Рішення Брюсселя безпосередньо пов’язане з позицією уряду Віктора Орбана, який блокує надання Україні фінансової допомоги у розмірі 90 млрд євро.

Реклама

Варто зауважити, що 19 березня Угорщина та Словаччина заблокували виділення Україні кредиту на 90 млрд євро, влаштувавши демарш на саміті в Брюсселі.

Раніше ми писали, що в Угорщині завершилася 16-річна епоха Віктора Орбана: на виборах 12 квітня опозиційна партія «Тиса» здобула конституційну більшість (138 місць зі 199).