Чи розуміє Трамп, що Путін з нього знущається: Джонсон відповів

Борис Джонсон / © Associated Press

Дональд Трамп цілком усвідомлює, що робить Путін, але його переговорна стратегія поки не передбачає розриву.

Про це сказав експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Переговорна гра Трампа

На запитання, чи розуміє Трамп, що Путін над ним знущається, Борис Джонсон відповів ствердно, назвавши Трампа «дуже мудрим переговорником». Він зазначив, що Трамп все усвідомлює, але його підходу до переговорів не вигідно зараз доводити справу до розриву з Росією.

«Він хоче подивитися, як далеко він зможе зайти. Особисто я не думаю, що він просунеться далі без набагато більшого тиску на Путіна. Тиску зараз недостатньо», — сказав Джонсон.

Російська економіка та тиск

Борис Джонсон додав, що поточна ситуація для Путіна не є блискучою, і його позиція значно гірша, ніж він думає. Експрем’єр зазначив, що економічний стан Росії ускладнюється, а військове становище «не блискуче».

«Він не домігся тих результатів, на які розраховував. Але тиску недостатньо, щоб він погодився на припинення вогню», — підкреслив Джонсон.

На його думку, навіть вторинні санкції проти Індії, що допомагають, не є достатньо сильним важелем впливу.

Нагадаємо, Джонсон вважає, що війна в Україні триватиме доти, поки президент РФ Володимир Путін не усвідомить, що Україна ніколи не повернеться до складу Росії. За його словами, поки ця ідея не закарбована в голові Путіна, він продовжуватиме наступ.

«Україна більше не стане частиною Російської імперії», — наголосив Джонсон, додавши, що потрібно чітко донести до Путіна: його мета не буде досягнута. На думку політика, довгострокове майбутнє України — це незалежна держава, для чого необхідні гарантії безпеки та створення «коаліції бажаючих».

Джонсон закликав європейські країни не зволікати з підтримкою України: допомога не обов’язково має означати участь у боях, вона може полягати в логістиці, навчанні та тиловому забезпеченні. Він підкреслив, що українці — герої і найефективніші оборонці власної держави.