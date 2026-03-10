Чи справді Дубаю загрожує голод: подробиці від Bloomberg

Продукти / © Pixabay

Ескалація військового конфлікту на Близькому Сході створила серйозні логістичні виклики для Об’єднаних Арабських Еміратів. Держава, яка імпортує близько 90% усіх продуктів харчування, змушена екстрено перебудовувати ланцюги постачання, щоб не допустити порожніх полиць у магазинах.

Про це пише Bloomberg.

Наразі супермаркети Дубая залишаються заповненими завдяки логістичним мережам, які були налагоджені ще під час пандемії Covid-19 та нещодавніх масштабних повеней. Проте ситуація в регіоні залишається напруженою.

Ключовою проблемою для продовольчої безпеки ОАЕ стала криза судноплавства в Ормузькій протоці. Через загрози безпеці значні партії індійського рису, австралійського м’яса та індонезійської кави вже зазнали серйозних затримок.

Зокрема, індійські вантажовідправники повідомляють, що близько 400 000 тонн рису басматі наразі застрягли в портах та у відкритому морі, не маючи змоги дістатися зони Перської затоки. Крім того, після перших ударів по території Ірану міжнародні судноплавні компанії масово призупинили бронювання рейсів на Близький Схід. Це безпосередньо вдарило по постачанню бразильської курятини, найбільшим ринком збуту для якої є саме ОАЕ (майже 480 000 тонн минулого року).

Ситуацію ускладнюють прямі економічні санкції з боку Тегерана. Іран, який традиційно був провідним постачальником свіжих фруктів та овочів до Еміратів, офіційно заборонив експорт усіх продуктів харчування та сільськогосподарської продукції до подальшого повідомлення.

За даними нью-йоркської аналітичної компанії Altana, країни Перської затоки (ОАЕ, Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт, Катар та Бахрейн) щорічно імпортують зернові, м’ясо та свіжі продукти на суму близько 10 мільярдів доларів. Майже весь цей обсяг надходить транзитом саме через Ормузьку протоку.

Аби уникнути паніки серед населення, влада ОАЕ перейшла до активного антикризового менеджменту. Міністр економіки країни Абдулла бін Тук Аль-Маррі офіційно заявив, що держава має достатні стратегічні запаси товарів першої необхідності, яких вистачить на період від чотирьох до шести місяців.

Наразі уряд субсидує логістичні витрати компаній, щоб утримати ціни на стабільному рівні. Роздрібним торговцям видано суворий наказ не підвищувати вартість товарів. Короткострокові прогалини на полицях, які виникали на початкових етапах ескалації, швидко заповнюються за рахунок розконсервації центральних складів.

Аналітики міжнародного ринку зазначають, що повністю перекрити імпорт продовольства до ОАЕ неможливо. Навіть за умови тривалого блокування морських шляхів країна має альтернативи.

Наразі частину продовольства вже перенаправляють повітряними та наземними маршрутами. Однак експерти попереджають: зміна логістики неминуче призведе до відчутного зростання витрат по всьому ланцюжку постачання, що у довгостроковій перспективі може позначитися на кінцевій вартості продуктів.

Війна на Близькому Сході — останні новини

Нагадаємо, через фактичну зупинку роботи ключових портів та аеропортів Дубай опинився на межі продовольчого колапсу. За даними генерального директора міжнародної логістичної компанії Kühne+Nagel Штефана Пауля, запасів свіжих продуктів у місті залишилося лише на 10 днів. Оскільки ОАЕ критично залежать від імпорту, жорсткий дефіцит харчів може настати дуже швидко.

До слова, також на тлі ескалації конфлікту в Об’єднаних Арабських Еміратах фіксують масову евакуацію іноземців та місцевих жителів. Через поспішний виїзд багато людей залишають своїх домашніх тварин або звертаються до ветеринарів із проханням приспати навіть здорових улюбленців.

Місцеві притулки та волонтерські організації повідомляють про різке зростання кількості покинутих собак і котів. Центри перетримки тварин уже перевантажені, а в соцмережах з’являються численні повідомлення про тварин, залишених на вулицях або біля притулків.

Зоозахисники наголошують, що подібні ситуації нерідко виникають у регіонах, які охоплюють війни чи масштабні кризи, коли люди, рятуючись від небезпеки, відмовляються від домашніх улюбленців.