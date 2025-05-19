Чи справді Кремль уже готує росіян до укладання мирної угоди: відповідь аналітиків

Москва / © Associated Press

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Російська влада не готує російський інформаційний простір до укладання мирної угоди або закінчення війни з Україною. Навпаки, в РФ все частіше звучать заклики до затягування війни доки окупанти не досягнуть своїх максимальних цілей.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

«За оцінками ISW, Кремль не готував російський інформаційний простір до укладення мирної угоди в найближчому майбутньому, а російські сили і суспільство не очікують швидкого закінчення війни», — йдеться у звіті.

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На думку експертів, Кремль докладає цілеспрямованих зусиль, щоб виправдати військові цілі Путіна як життєво важливі для російської держави і заручитися підтримкою суспільства щодо затягування війни до тих пір, поки Росія не досягне цих цілей.

Кремлівські чиновники все частіше публічно заявляють, що Росія готова продовжувати воювати доки Україна не прийме російські вимоги, ймовірно, тому, що Кремль вважає, що він адекватно підготував російське суспільство і російських військових до такого сценарію.

«Україна продовжує демонструвати свою готовність до конструктивного мирного діалогу та безумовного припинення вогню», — додали експерти.

Раніше повідомлялося, що Кремль розіслав пропагандистським медіа методичні рекомендації щодо висвітлення переговорів, що відбуваються в Стамбулі.

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