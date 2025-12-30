Чи справді "Орешнік" заступив на бойове чергування в Білорусі: експерт проаналізував відео

Військова техніка, яку Росія та Білорусь показали на відео / © Скриншот з відео від Міноборони Росії та Білорусі

Росія та Білорусь опублікували кадри нібито початку бойового чергування ракетного комплексу «Орешнік» на території РБ. Замість зброї там показали машини забезпечення, але це не означає, що «Орешніка» в Білорусі немає.

Про це головний редактор видання Defense Express Олег Катков розповів у ефірі телеканалу «Київ24».

«Те, що показало принаймні Міністерство оборони РФ та Білорусі, вони випустили однаковий сюжет, однакові кадри, і на них «Орєшніка» немає«, — сказав експерт.

Він пояснив, яка військова техніка насправді була зображена на відео від Росії та Білорусі.

«Оце цікаве, що взагалі це оголошення про початок бойового чергування, і на ньому три машини. Перша машина, яка їде, — це машина охорони. Там це «Тайфун-У» на базі «Урала». Це машина зв’язку. До речі, від комплексу «Ярс» вони, очевидно, аналогічні — це вкотре підтверджує те, що «Орєшнік» є двоступеневою версією «Ярс». Тобто вони просто взяли ту саму систему. І третя машина — це взагалі так званий комплекс машин забезпечення бойового чергування. Простою мовою — столовка з койками для людей«, — розповів Катков.

Він уточнив, що на ролику їдуть два КУНГи. Один із них — це машина зв’язку, а інший, скоріш за все, — машина забезпечення бойового чергування. Можливо, це командний пункт, хоча вантажівки більше схожі саме на машини забезпечення.

«Там на шикуванні стоїть близько 70 людей. Одночасно це навіть не штатна кількість людей, які необхідні для забезпечення всього комплексу, тому що «Орєшнік» — це не одна пускова. Тобто коли ми розуміємо, що говорять «Орєшнік» і показують якусь пускову, яка їде, — це не те», — сказав головред Defense Express.

Він пояснив, що комплекс зазвичай складається з кількох пускових установок: машин управління, зв’язку, забезпечення, енергоагрегатів, машин охорони, транспортно-заряджальних машин та інженерного забезпечення. Тобто це велика кількість техніки.

«А в реальності, принаймні в цьому публічному сюжеті, і тут важливий момент: РФ завжди підкреслює свої бойові потуги, тому якби там справді була пускова і більше машин, це точно показали б. Але показали лише те, що просто було в наявності. Це не означає, що на 100% «Орєшніка» там немає«, — зауважив Катков.

Він не виключив, що комплекс може там бути, але це малоймовірно. Експерт аргументував це тим, що за даними Служби зовнішньої розвідки України, загалом у Росії зараз наявна лише одна ракета до комплексу «Орешнік».

Нагадаємо, 30 грудня Міноборони РФ та Білорусі заявили, що комплекс «Орешнік» офіційно заступив на бойове чергування на білоруській території. Обидва відомства оприлюднили відео з урочистого заходу, зазначивши, що особовий склад пройшов перепідготовку та вже освоює райони патрулювання. У Мінську додали, що комплекс із дальністю до 5000 км може нести як звичайні, так і спеціальні боєголовки.