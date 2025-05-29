Чи справді РФ готується до світової війни: в РНБО прокоментували загрозу

Президент Росії Володимир Путін і його армія / © ТСН

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Заяви про підготування Росії до світової війни свідчить про те, що у Європі нічого не розуміють про реальні загрози.

Так інформацію німецького видання Spiegel прокоментував керівник українського Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Коли німецький шпігель пише, що „Кремль готується до світової війни“, то я вкотре бачу, що в Європі нічого не розуміють про реальні загрози. І ці загрози не стільки в російській армії чи зброї як такій», — йдеться в заяві Коваленка.

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Він зазначив, що у Росії не буде ресурсів воювати самостійно навіть через 4-6 років.

Керівник ЦПД пояснив, у чому полягає головна загроза.

«Головна загроза — це російська армія, в складі якої можуть бути війська кндр. А також розвиток дронів з китайським ШІ, й інших типів озброєнь. Ставка на кількість, яку забезпечити росії може тільки підтримка третіх країн, як і зміни в їх армії», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, видання Der Spiegel із посиланням на супутникові знімки та розвіддані повідомило, що Росія проводить масштабну модернізацію військової інфраструктури, що може вказувати на підготовку до потенційного глобального конфлікту.

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До слова, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), РФ готується до затяжної війни проти України, а можливо, і до майбутнього конфлікту з НАТО. Аналітики пояснили свої оцінки зусиллями Москви щодо підвищення виробництва дронів і ракет, а також риторикою російської влади.