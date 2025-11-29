Чи справді російська економіка на краю прірви: пояснення експерта

Економіка РФ / © ТСН.ua

На сьогодні економіка Росії фактично входить у фазу падіння. Такий стан у теорії називають технічною рецесією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на думку головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса.

«Коли в Росії лунають твердження про стагнацію, я з цим не погоджуюся. Стан російської економіки зараз — це передусім технічна рецесія», — наголошує Іван Ус.

Експерт додає, що, попри оптимістичні офіційні звіти Кремля, які приховують реальний стан речей, російські банкіри вже відкрито говорять про зниження ВВП у першому та другому кварталах нинішнього року.

У теорії економіки два квартали поспіль із падінням щодо попереднього вважаються саме технічною рецесією. Це, пояснює фахівець, проміжний стан між звичайним уповільненням і повноцінним економічним спадом.

За даними Світового банку, торік і позаторік ВВП Росії демонстрував зростання на рівні 4,1–4,3%, досягнувши 2,07 і 2,183 трильйона доларів відповідно. Водночас прогноз МВФ, оприлюднений Bloomberg 14 жовтня 2025 року, свідчить: за підсумками 2025-го очікується зростання лише на 0,6%.

Раніше повідомлялося, що російська влада почала використовувати грошову емісію Центрального банку РФ для покриття дефіциту бюджету, який цього року сягне майже 6 трлн рублів.

Ми раніше інформували, що доходи російського бюджету від нафтогазового сектору в листопаді можуть знизитися приблизно на 35% порівняно з аналогічним місяцем 2024 року — до 520 млрд руб. (6,59 млрд дол.).