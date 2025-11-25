Чи справді в Абу-Дабі проходять таємні переговори з США: Лавров дав відповідь

Сергій Лавров / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відмовився підтвердити інформацію західних ЗМІ про переговори між представниками США та РФ, які начебто проходять в Абу-Дабі.

Про це він заявив у коментарі BBC.

Лавров назвав повідомлення про зустріч «зливами», «спекуляціями» та «поширенням чуток». За його словами, мета таких публікацій — нібито «підрив ініціативи Дональда Трампа» та російських умов завершення війни проти України.

Реклама

Глава МЗС РФ заявив, що Москва працює конфіденційно та не збирається коментувати можливі домовленості до їх офіційного підтвердження.

На відміну від Росії, американська сторона офіційно підтвердила факт переговорів. Представник міністра армії США Дена Дрісколла Джефф Толберт повідомив Reuters, що зустріч розпочалася ввечері понеділка й триває. За його словами, «переговори йдуть добре».

Росія не підтвердила участь у перемовинах, а склад її делегації залишається невідомим. Раніше про зустріч написали Financial Times, CBS News та інші медіа.

Нагадаємо, у вівторок міністр армії США Ден Дрісколл проводить у Абу-Дабі зустріч із російськими представниками, щоб передати оновлений проєкт мирної угоди щодо завершення війни в Україні. За даними Politico, він представляє Москві документ, узгоджений Вашингтоном і Києвом, скорочений із 28 до близько 19 пунктів.

Реклама

Із нього прибрали найчутливіші територіальні вимоги, які планують обговорювати окремо на рівні президентів Трампа і Зеленського. Після консультацій у Києві та Женеві Дрісколл залишився вести переговори в Абу-Дабі без участі держсекретаря Марко Рубіо та інших високопоставлених переговорників, які повернулися до Вашингтона.

Європейські дипломати визнають певний прогрес, однак наголошують, що позиція Москви лишається жорсткою, а шлях до угоди — тривалим.