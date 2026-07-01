Чи став Трамп на бік України: експерт пояснив справжні мотиви президента США

Чи став Трамп на бік України / © Associated Press

Реклама

Нещодавні приязні висловлювання президента США Дональда Трампа на адресу України та Володимира Зеленського не свідчать про радикальну зміну його політичного курсу. Трамп завжди переслідує власні політичні інтереси.

Більше про те, що може стояти за поведінкою Трампа, розповів колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа для 24 Каналу.

Чи справді Трамп перейшов на бік України

За словами Кульпи, попри періодичні розмови про перехід Трампа на бік Києва, політик схильний регулярно змінювати свої публічні заяви.

Реклама

Наразі ключовою метою Вашингтона є не стільки завершення бойових дій, скільки укладання вигідної угоди з РФ. У цьому контексті варто згадати угоду про корисні копалини, які Трамп хотів видобувати в Україні.

«Він нібито змінює переговорну позицію. Перестає показувати, що він хороший друг Путіна, який думає, як змусити Україну піти на поступки. Тепер Трамп переходить на жорсткіші позиції щодо Росії. А натяк такий — він буде підтримувати Україну, але якщо Путін погодиться на угоду, тоді, можливо, перестане допомагати», — каже Пьотр Кульпа.

Додатковим фактором впливу є ситуація на Близькому Сході, де Трамп фактично зазнав поразки. Аби уникнути репутаційних втрат ще й в українському питанні, американці змушені реагувати на поточну ситуацію на фронті та в російському тилу, де Сили оборони України мають очевидні успіхи.

Путін висловився про зміну позиції Трампа

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час брифінгу висловив сумнів у тому, що лідери європейських країн здатні вплинути на позицію президента США Дональда Трампа щодо України.

Реклама

Очільник Кремля назвав американського лідера «більш ніж зрілим і досвідченим політиком».

Крім того, Путін повідомив, що в Москві наразі очікують на візит офіційної американської делегації. За його словами, ця поїздка має відбутися після завершення «гарячої фази на іранському треку».

Новини партнерів