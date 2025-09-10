ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
460
Час на прочитання
2 хв

Чи тримала Україна зв’язок з Польщею під час дронової атаки РФ: посол повідомив про "адекватну реакцію"

Дипломат нагадав, що пропозиція про співпрацю була зафіксована ще в безпековій угоді між Україною та Польщею.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чи тримала Україна зв’язок з Польщею під час дронової атаки РФ: посол повідомив про "адекватну реакцію"

Посол України в Республіці Польща Василь Боднар / © УНІАН

Україна від першої хвилини, як дрони РФ перетнули кордон, тримала зв’язок з Польщею в онлайн-режимі. І це дозволило забезпечити «адекватну реакцію з польського боку».

Про це посол України в Республіці Польща Василь Боднар сказав в ефірі «Свобода Live».

Василь Боднар прокоментував збиття російських дронів у Польщі вночі проти 10 вересня під час масованої ворожої атаки на Україну. За його словами, російськими дронами, які залетіли на польську територію.

За його словами, Україна ще у 2024 році пропонувала союзникам збивати такі повітряні цілі над своєю територією, що було б «дешевше і безпечніше» для країн НАТО.

«Зараз польська сторона розглядає цей варіант. Про це сьогодні заявив віцепрем’єр-міністр Сікорський після розмови з нашим міністром Андрієм Сибігою. Ця тема є актуальною для нас, і тепер вона стала актуальною для Польщі», — повідомив Боднар.

Він додав, що інцидент з російськими дронами, які спричинили закриття повітряного простору та аеропортів у Польщі, продемонстрував важливість таких заходів.

Посол наголосив, що українська сторона від перших хвилин вторгнення безпілотників підтримувала зв’язок з польськими колегами, забезпечуючи «адекватну реакцію» з їхнього боку.

Тим часом очільник МЗС Словаччини цинічно відреагував на атаку БпЛА РФ на Польщу, висловивши сподівання, що вони мали бомбити українців, а не поляків.

А американський президент Дональд Трамп прокоментував вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі стисло: «Починаємо».

Дата публікації
Кількість переглядів
460
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie