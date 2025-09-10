Чи тримала Україна зв’язок з Польщею під час дронової атаки РФ: посол повідомив про "адекватну реакцію"

Посол України в Республіці Польща Василь Боднар / © УНІАН

Україна від першої хвилини, як дрони РФ перетнули кордон, тримала зв’язок з Польщею в онлайн-режимі. І це дозволило забезпечити «адекватну реакцію з польського боку».

Про це посол України в Республіці Польща Василь Боднар сказав в ефірі «Свобода Live».

Василь Боднар прокоментував збиття російських дронів у Польщі вночі проти 10 вересня під час масованої ворожої атаки на Україну. За його словами, російськими дронами, які залетіли на польську територію.

За його словами, Україна ще у 2024 році пропонувала союзникам збивати такі повітряні цілі над своєю територією, що було б «дешевше і безпечніше» для країн НАТО.

«Зараз польська сторона розглядає цей варіант. Про це сьогодні заявив віцепрем’єр-міністр Сікорський після розмови з нашим міністром Андрієм Сибігою. Ця тема є актуальною для нас, і тепер вона стала актуальною для Польщі», — повідомив Боднар.

Він додав, що інцидент з російськими дронами, які спричинили закриття повітряного простору та аеропортів у Польщі, продемонстрував важливість таких заходів.

Посол наголосив, що українська сторона від перших хвилин вторгнення безпілотників підтримувала зв’язок з польськими колегами, забезпечуючи «адекватну реакцію» з їхнього боку.

Тим часом очільник МЗС Словаччини цинічно відреагував на атаку БпЛА РФ на Польщу, висловивши сподівання, що вони мали бомбити українців, а не поляків.

А американський президент Дональд Трамп прокоментував вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі стисло: «Починаємо».