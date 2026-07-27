Чи вдарить Іран по Україні: експерт оцінив реальність прямої атаки

Іранська ракета (ілюстративне фото) / © Defense Express

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Іран навряд чи наважиться на прямий ракетний удар по Україні, а погрози Тегерана можуть залишитися лише заявами.

Таку думку висловив військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі УНІАН.

За його словами, Іран має балістичні ракети, здатні подолати відстань до України. Водночас їхня траєкторія мала б проходити через повітряний простір інших держав.

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«Застосування ракетної зброї через їхній повітряний простір фактично може розцінюватися як акт збройної агресії», — зазначив Селезньов.

Зокрема, ракети могли б пролетіти над Азербайджаном або Туреччиною. Тому Тегеран мав би враховувати можливу дипломатичну чи військову реакцію цих країн.

«Я думаю, що представники режиму аятол також зважатимуть на ці ризики. А пустопорожні заяви — це для них традиційно», — сказав експерт.

Селезньов також нагадав, що Іран постачає Росії озброєння, зокрема дрони типу Shahed, які російська армія використовує для ударів по Україні.

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За його оцінкою, бажання завдати удару та наявність реальної можливості зробити це — різні речі. Водночас загрозу провокацій або терористичних атак він закликав сприймати серйозно, оскільки Іран має досвід проведення таких операцій.

Чи може Іран передати Росії нову зброю

Селезньов також прокоментував можливість того, що Тегеран спробує відповісти Україні через Росію — наприклад, передасть їй балістичні ракети, комплекси або нові військові технології.

На його думку, Іран, імовірно, зберігатиме більшу частину озброєння для власних потреб через протистояння зі США та Ізраїлем, а також погіршення відносин із державами Перської затоки.

«Думаю, він радше притримуватиме зброю для себе, ніж збільшуватиме обсяги її постачання російській армії чи передаватиме їй більше боєприпасів», — заявив експерт.

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Що передувало

Раніше Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в атаці на судно в Каспійському морі. У Тегерані стверджували, що йшлося про торговельне судно, та назвали інцидент «актом агресії».

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі поклав відповідальність за атаку на президента України Володимира Зеленського та пригрозив відповіддю.

Після цих заяв Defense Express проаналізувало, якими засобами Іран теоретично може атакувати Україну зі своєї території.

До іранського арсеналу входять балістичні ракети середньої дальності Ghadr, Emad, Sejjil і Khorramshahr. Заявлена дальність Ghadr, Emad і Sejjil становить близько 2 тисяч кілометрів. Окремі модифікації Khorramshahr, за різними оцінками, можуть долати до 4 тисяч кілометрів.

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Водночас можливий маршрут таких ракет мав би пролягати через повітряний простір третіх країн.

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