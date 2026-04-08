Чи вдарить Трамп "ядеркою" по Ірану: думка експертів

Нульовий результат, катастрофічні наслідки: Чому ядерний удар США по Ірану не має військового сенсу / © Getty Images

Реклама

Попри чутки у ЗМІ, Сполучені Штати навряд чи зможуть вдатися до ударів ядерною зброєю по Тегерану навіть якщо це тактична ядерна зброя.

Про це розповів в етері Київ24 політолог-міжнародник Станіслав Желіховський.

«Не припускаю, що США вдадуться саме до такого, скажімо так, до зброї судного дня, навіть якщо це тактична ядерна зброя. Все ж таки, ми всі повинні розуміти і сподіваюся, що розуміють ті країни, які зараз залучені в конфлікт, що це відкриє ящик Пандори. І, фактично, такі от удари повністю розв’яжуть руки Тегерану і, вочевидь, він тоді може вдатися до бомбардувань», — сказав експерт.

Реклама

Найбільш потенційною цілллю для Ірану він бачить державу Ізраїль.

На думку політолога, за таким сценарієм, Ізраїль може не впоратися з цілим шквалом атак. І таким чином це може мати вкрай негативні наслідки для цієї країни.

«Тому тут важливо, щоб якраз таки і офіційний Єрусалим працював активно з американцями, щоб не допустити переходу цього конфлікту в ядерну фазу. Тому що тоді, відповідно, буде дуже багато жертв і постраждають ті держави, які цю спецоперацію проводять. І навіть Європа може певним чином постраждати», — попередив аналітик.

Він нагадав, що Іран так само має зброю, яка може бити надто далеко. І до Європи також певні зразки озброєнь можуть долетіти. Просто може виникнути ситуація, коли іранський режим відчувє себе загненим у кут.

Реклама

«І вже просто він (іранський режим — ред.) буде йти на все, аби просто руйнувати, нищити, вбивати. І це найбільш загрозливо, що може бути в цій ситуації. Тому сподіваємося, що, по-перше, взагалі зараз не буде оцієї нової фази, хоча ризики досить таки великі і ймовірність є високою. І так само є надія, що якщо і буде нова фаза, то вона не буде ядерною. Тому що від цього програє просто все людство. Тоді ми повинні розуміти, що і після цього конфлікту ті чи інші держави можуть застосовувати цей тип озброєння. І українці теж це розуміють, тому що ми ведемо війну з ядерною державою», — підсумував Станіслав Желіховський.

В коментарі УНН політолог Ігор Рейтерович додав, що не вважає, що США вдарять по Ірану ядерною зброєю.

За його словами, з військової точки зору це не дасть результату, а політичні наслідки будуть катастрофічними.

«Ніякої ядерної зброї Трамп, звісно, застосовувати не буде. По-перше, немає жодного сенсу це робити з військової точки зору — це нічого не дасть і не призведе до кардинальних змін. По-друге, у США існує система стримувань і противаг, яка не дозволяє ухвалювати такі рішення одноосібно, навіть попри те, що це президентська республіка. І головне — це подія, яка просто може змінити всю історію людства, тому на такі кроки не йдуть», — сказав політолог.

Реклама

На його думку, такими натяками Трамп просто нагнітає ситуацію, змушуючи Іран піти на поступки.

Чи буде ядерний удар по Ірану

Нагадаємо, що після погрози президента США Дональда Трампа у вівторок знищити «цілу цивілізацію» після закінчення терміну дії його ультиматуму, а також заяви Ірану про те, що він «готовий до всіх сценаріїв», у ЗМІ стали ширитися чутки про можливе застосування Штатами ядерної зброї.

Зауважимо, що видання The Guardian заявило можливе застосування ядерного удару по Ірану вже цієї ночі. Такий висновок зробили на підставі останніх заяв віцепрезидента Джей Ді Венса.

«Абсолютно нічого з того, що віцепрезидент сказав тут, не натякає на це, ви, клоуни», — відписали комунікаційники Трампа.

Реклама

Раніше Трамп заявив, що Іран можна «знищити» за одну ніч. Він натякав, начебто «ця ніч може настати вже завтра (7 квітня)».

Своєю чергою Пакистан офіційно звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням відстрочити на два тижні виконання погроз щодо ударів по Ірану.