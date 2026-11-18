Дональд Трамп, Путін та Сі Цзіньпін / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп не зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним у середу, 18 листопада, попри попередні припущення Кремля про можливі переговори вже цього вечора. Водночас окрему зустріч лідерів заплановано на четвер.

Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» у Вашингтоні Алекс Рауфоглу з посиланням на Білий дім.

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За словами журналіста, о 21:34 за китайським часом Білий дім оголосив про завершення публічного графіка президента США на цей день.

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«Сьогодні ввечері зустрічі з Путіним не буде», — написав Рауфоглу.

Раніше помічник російського президента Юрій Ушаков припускав, що двосторонні переговори Трампа і Путіна можуть відбутися вже ввечері середи.

Коли Трамп може зустрітися з Путіним

Водночас, за інформацією Associated Press, Трамп планує провести окрему зустріч із Путіним у четвер, 19 листопада, під час візиту до Китаю.

Цю інформацію агентству підтвердив американський посадовець на умовах анонімності, оскільки відповідні плани на той момент ще не були оприлюднені офіційно.

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Очікується, що двосторонні переговори відбудуться додатково до запланованої тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Шеньчжені.

Це може стати першою особистою зустріччю президентів США та Росії після переговорів на Алясці 2025 року, які не призвели до домовленостей про припинення війни проти України.

Раніше Трамп заявляв, що під час переговорів у Китаї планує обговорити питання ядерного озброєння, а також війну в Україні, яку назвав своєю «улюбленою темою».

У середу американський президент уже прибув до Шеньчженя, де його особисто зустрів Сі Цзіньпін. Натомість Путіна, який прибув до Китаю раніше того ж дня, китайський лідер в аеропорту не зустрічав.

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Що заявили у Кремлі

Речник російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що Трамп і Путін уже привіталися на саміті АТЕС у Китаї, однак поспілкуватися поки не встигли.

Водночас Пєсков заявив, що повноформатні переговори президентів США та Росії 19 листопада не плануються.

Візит Трампа та Путіна до Китаю: що відомо

Нагадаємо, 18 листопада Дональд Трамп прибув до Китаю для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. В аеропорту американського президента особисто зустрів Сі Цзіньпін. Того ж дня заплановано урочистий бенкет за участю світових лідерів, зокрема Володимира Путіна.

Перед поїздкою Трамп заявляв, що хотів би поговорити з Путіним без свідків, «якщо така можливість буде», однак подробиць можливих переговорів не розкрив.

На 19 листопада запланована тристороння зустріч Трампа, Путіна та Сі. У Пекіні анонсували «поглиблений обмін думками» щодо питань глобального миру, а в Кремлі заявили, що під час переговорів порушать і тему війни в Україні.

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