Чи віддасть Трамп зброю для України Близькому Сходові: Держдеп США прокоментував чутки

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

На тлі загострення війни на Близькому Сході Сполучені Штати Америки продовжують постачати Україні необхідне озброєння, проте залишають за собою право змінити пріоритети. В американському уряді відкрито заявляють, що власні національні інтереси та потреби армії завжди стоятимуть на першому місці.

Про це пише видання Bloomberg.

Заява Держдепу та пріоритети США

Державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Франції запевнив, що наразі жодна одиниця зброї, призначена для захисту України від російського вторгнення, не була перенаправлена на Близький Схід. Водночас він не став категорично відкидати таку можливість у разі виникнення гострої потреби.

Коментуючи чутки про ймовірне переспрямування військової допомоги, Рубіо наголосив, що йдеться про військові продажі через програму PURL, які оплачує НАТО. За його словами, якщо Вашингтону знадобиться поповнити власні запаси або виконати місію у своїх національних інтересах, Америка завжди робитиме вибір на свою користь, адже це зброя її виробництва.

«Цього ще не сталося. Поки що нічого не було перенаправлено, але це може статися», — зазначив американський посадовець.

Реакція європейських союзників та позиція Німеччини

Європейські партнери вже попередили адміністрацію Дональда Трампа про неприпустимість використання українських квот для інших цілей. Особливо жорстку позицію зайняла Німеччина, яка стала найбільшим спонсором України після повернення Трампа до Білого дому. Представник оборонного відомства з блоку канцлера Фрідріха Мерца Томас Ерндль чітко заявив, що оплачена Берліном військова техніка має використовуватися винятково за призначенням — для потреб ЗСУ.

У Міністерстві оборони Німеччини додали, що поки не отримували від США жодних сигналів про зрив постачань за програмою PURL.

Чутки про зупинку постачань та заяви Трампа

Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте також спробував заспокоїти громадськість, підтвердивши, що критично важливе обладнання, включно з ракетами-перехоплювачами, продовжує стабільно надходити до України. Він категорично спростував чутки про зупинку програми PURL, запевнивши, що європейські партнери й надалі оплачують військову техніку для ЗСУ, тому побоювання щодо перенаправлення зброї є безпідставними.

Під час презентації щорічного звіту за 2025 рік генсек наголосив, що критично важливе обладнання стабільно передається українським військовим. З моменту старту ініціативи Україна вже отримала близько 75% усіх ракет для своїх батарей Patriot, а також програма покрила 90% перехоплювачів, які використовуються в інших системах протиповітряної оборони.

Водночас президент США Дональд Трамп дещо збентежив громадськість, підтвердивши, що боєприпаси та засоби ППО призначені для України, дійсно можуть бути відправлені на Близький Схід. У розмові з журналістами 26 березня він заявив, що Сполучені Штати роблять так постійно, переміщуючи озброєння між різними країнами залежно від оперативних потреб.

Американський лідер пояснив, що США мають повно запасів на складах у Німеччині та по всій Європі, тому іноді доводиться «брати в одних та використовувати для інших». Утім, наприкінці розмови Трамп усе ж додав, що йому ще потрібно додатково уточнити конкретну інформацію безпосередньо щодо України.