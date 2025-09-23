ТСН у соціальних мережах

Світ
112
2 хв

Чи відкриє Польща кордон з Білоруссю: Туск відповів

Польща знову відкриє кордон з Білоруссю, що закрили як захід безпеки через військові білорусько-російські навчання «Захід-2025».

Катерина Сердюк
Кордон Польщі та Білорусі

Кордон Польщі та Білорусі / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна знову відкриває кордон з Білоруссю. Це станеться опівночі з середи на четвер.

Про це повідомляє RMF24.

Туск аргументував рішення

За словами Туска, відкриють як залізничні, так і автомобільні прикордонні переходи. Туск наголосив, що завершення військових навчань зменшує загрозу, хоча й не усуває її повністю. Ще однією причиною є економічні інтереси польських перевізників, зокрема PKP Cargo. Закриття кордону передусім означало призупинення міжнародного залізничного транзиту з Китаю та до Китаю через Європу.»

«Я хотів повідомити вас про рішення, прийняте разом з Міністром внутрішніх справ та адміністрації, який незабаром видасть відповідне розпорядження щодо відновлення роботи прикордонних переходів, залізничних та автомобільних переходів, тих, що були закриті у зв’язку з навчаннями „Захід“, — оголосив Туск на початку засідання уряду.

Прем’єр-міністр додав, що інструмент — можливість закривати прикордонні переходи — залишається в руках Польщі.

«Якщо виникне потреба, якщо зросте напруженість або посилиться агресивна поведінка наших сусідів, ми не вагатимемося і вирішимо знову закрити переправи», — завершив він.

Як відомо, Польща закрила кордон з Білоруссю у ніч проти 12 вересня. Причина полягала у спільних військових навчаннях Росії та Білорусі. Обмеження діяли в обох напрямках — як на виїзд до Білорусі, так і на в’їзд до Польщі.

Автомобільний рух було заблоковано на переходах «Тересполь-Брест» для «легковиків» і «Кукурики-Козловичі» для вантажівок. Також закриті три залізничні переходи для вантажних перевезень.

«Ці маневри мають агресивний характер і становлять загрозу для Польщі», — зазначав Туск.

Свою думку висловив і міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський. Він заявив, що навчання спрямовані «безпосередньо проти Польщі та Європейського Союзу».

Відомо, що 16 вересня навчання «Захід-2025» добігли кінця.

