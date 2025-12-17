ТСН у соціальних мережах

Чи відправить Німеччина свої війська до України: Мерц відповів

Мерц уникає конкретики щодо німецьких військ в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Чи будуть німецькі солдати в Україні? Нова заява Фрідріха Мерца

Чи будуть німецькі солдати в Україні? Нова заява Фрідріха Мерца / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц ухилився від прямої відповіді на запитання, чи відправить Німеччини до України свої війська в рамках гарантій безпеки після завершення війни.

Про це передає Clash Report.

«У цьому світі є питання, які не такі прості, як ви можете собі уявити. Це питання — одне з них. Ми обговорюємо гарантії безпеки для України після припинення вогню», — відповів Мерц на питання журналіста.

Водночас, вчора, 16 грудня канцлер ФРН заявив, що за умови гарантій безпеки від США західні миротворці можуть застосовувати силу проти російської армії у разі порушення перемир’я в Україні.

