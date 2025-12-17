- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 126
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи відправить Німеччина свої війська до України: Мерц відповів
Мерц уникає конкретики щодо німецьких військ в Україні.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц ухилився від прямої відповіді на запитання, чи відправить Німеччини до України свої війська в рамках гарантій безпеки після завершення війни.
Про це передає Clash Report.
«У цьому світі є питання, які не такі прості, як ви можете собі уявити. Це питання — одне з них. Ми обговорюємо гарантії безпеки для України після припинення вогню», — відповів Мерц на питання журналіста.
Водночас, вчора, 16 грудня канцлер ФРН заявив, що за умови гарантій безпеки від США західні миротворці можуть застосовувати силу проти російської армії у разі порушення перемир’я в Україні.