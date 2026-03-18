Чи відправить Трамп війська до Ірану: у Білому домі розглядають вкрай ризиковану операцію

Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наразі вагається, чи варто відправляти американські сухопутні війська на територію Ірану для конфіскації ядерних матеріалів. У приватних розмовах американський лідер зізнається, що має ухвалити «багато рішень», а Пентагон уже поклав йому на стіл кілька варіантів потенційних наступних кроків у цій війні.

Про це повідомляє американський телеканал CBS News із посиланням на власні обізнані джерела.

Зниклий уран та засипані тунелі

Після літніх ударів військових США по трьох ядерних об’єктах Ірану Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що не може встановити місцеперебування близько 400 кілограмів високозбагаченого урану. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сумнівається, що цю програму взагалі можна знищити суто військовим шляхом, адже вона розкидана по численних об’єктах у країні з потужною індустріальною базою.

Реклама

За словами ядерного експерта Девіда Олбрайта, супутникові знімки свідчать, що іранці засипали великою кількістю землі входи до тунелів одного з ядерних об’єктів. Відтак будь-яка наземна операція потребуватиме значно більше часу. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт відмовилася прямо коментувати таку ймовірність, але підтвердила, що ця «опція залишається на столі» для президента.

Мінна загроза та критика Європи

Хоча Трамп переконаний, що військові потужності Ірану (зокрема флот та авіація) практично знищені, його серйозно турбує здатність Тегерана мінувати стратегічно важливу Ормузьку протоку. За даними джерел, для встановлення мін достатньо зусиль усього трьох осіб.

Ситуація ускладнюється тим, що у Білому домі навіть не знають, хто зараз реально керує Іраном. Трамп називає поточний стан справ «розбійницьким». Водночас британська служба морської безпеки вже отримала повідомлення про 15 атак в Ормузькій протоці від початку місії.

На цьому тлі президент США різко розкритикував європейських союзників. Кілька років тому ВМС США списали свої мінні тральщики на користь нових систем, тому зараз Вашингтону не завадила б допомога європейських партнерів, які мають відповідні кораблі.

Реклама

«Ви б подумали, що вони скажуть: ми з радістю відправимо пару тральщиків. Це не так уже й складно, не коштує багато грошей, але вони цього не зробили», — обурився Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

Нагадаємо, операція США та Ізраїлю проти Ірану, яка спочатку планувалася як коротка кампанія, може затягнутись. У Вашингтоні спочатку планували інтенсивну військову операцію на 4–6 тижнів, однак тепер у США та в інших столицях світу готуються до набагато тривалішої кризи.