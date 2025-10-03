ТСН у соціальних мережах

Чи вплине шатдаун у США на допомогу Україні: заява речника МЗС

В українському зовнішньополітичному відомстві відреагували на тривожну публікацію британського видання The Telegraph.

Богдан Скаврон
Військова допомога від США

Військова допомога від США / © Getty Images

Речник МЗС України Георгій Тихий спростував припущення про те, що шатдаун у США зупинить постачання американської зброї до України.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Неправда. Переговори щодо дронової угоди між Україною і США тривають, як було заплановано, і постачання продовжують надходити», — йдеться у дописі, який супроводжує скрин публікації у британському виданні The Telegraph про побоювання щодо зупинки допомоги.

У статті йшлося про те, що переговори щодо військової підтримки начебто були заморожені після того, як федеральний уряд 1 жовтня припинив роботу.

Британське видання повідомило, що українська делегація прибула до Вашингтона 30 вересня для зустрічей з представниками Білого дому, щоб укласти угоду про обмін технологіями безпілотників в обмін на американські роялті. Однак через шатдаун ці переговори нібито опинилися під загрозою, бо федеральних працівників попросили залишатися вдома.

Нагадаємо, 1 жовтня у США почався шатдаун — уряд країни вперше за 7 років призупинив роботу.

Економічні радники президента США Дональда Трампа застерігають, що тривале зупинення роботи федерального уряду може коштувати США $15 млрд щотижня.

