Чи вступить Білорусь у війну проти України: експерт назвав головний страх Лукашенка

Лукашенко та Путін / © ТСН.ua

Питання залучення збройних сил Білорусі до війни в Україні знову привернуло до себе увагу. Попри постійні військові навчання та тиск Москви, реальний бойовий потенціал Мінська викликає багато запитань.

Про це розповів військовий експерт Олег Старіков для «Telegraf».

За його словами, військовий потенціал Білорусі не варто недооцінювати, проте його масштаби обмежені. На сьогодні чисельність білоруської армії дозволяє виконувати завдання лише певного рівня.

«Збройні сили Білорусі складають, за різними даними, близько 60-70 тисяч осіб. У них дуже сильний сухопутний компонент. З урахуванням того, що в сухопутних військах є ракетні війська, артилерія дуже хороша. Там у них Полонези, Путін дав їм Іскандери, літаки. Тобто армія боєздатна, але це — рівень саме армії», — пояснює він.

Експерт наголошує, що за українською класифікацією це фактично відповідає двом корпусам. Це серйозна сила, але її недостатньо для проведення стратегічних наступальних операцій на широкому фронті.

Буферна зона: чому Білорусь — це щит, а не меч

Головною особливістю білоруської армії є її оборонна конфігурація. Уся військова інфраструктура та система підготовки будувалися десятиліттями не для захоплення територій, а для прикриття Росії.

«Все, що пов’язано з Білоруссю, там все підготовлено для оборонних дій. Це завдання білоруського військового округу для прикриття Росії від країн східного флангу НАТО, тобто східного флангу НАТО — в якості оборонної, як буферна зона», — зазначає Старіков.

За словами експерта, білоруське військо виконує роль своєрідного щита. Для переходу в наступ армії довелося б повністю перебудовувати логістику та систему управління, до чого вона зараз не готова.

В чому головний страх Лукашенка

Попри те, що у 2022 році Білорусь надала свою територію для російського вторгнення, Олександр Лукашенко досі утримується від прямої відправки своїх солдатів у бій. Експерти пов’язують це з бажанням зберегти владу.

«Якби хотів — вже давно було б військове втручання. Він робить усе можливе, щоб кордон між Україною і Білоруссю залишався не гарячим, а холодним», — підкреслює Старіков.

Експерт підкреслив, що на сьогодні 1200 кілометрів спільного кордону залишаються хоч і напруженою, але не активною зоною бойових дій. Диктатор свідомо намагається утримувати цей рубіж «замороженим», розуміючи, що вступ у пряму війну може стати фатальним для його режиму.

Загроза зі сторони Білорусі — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про підвищення активності збройних сил на території Білорусі та чергові спроби Росії втягнути сусідню державу у війну проти України.

Також, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше зробив низку різких заяв щодо військової стратегії країни, наголосивши на необхідності постійної готовності армії до бойових дій.

Під час наради за підсумками перевірки збройних сил він заявив, що концепція мирного часу для Білорусі більше не актуальна, а військові мають бути готові до можливого зіткнення.

Лукашенко підкреслював, що така підготовка ведеться на випадок загроз іззовні, а її метою є стримування потенційних противників через демонстрацію сили.

Він також зазначав, що масштабна перевірка армії проходила в умовах, максимально наближених до реальних бойових, аби оцінити готовність військових до можливого конфлікту.