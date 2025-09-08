Чи вимагав Трамп відмовитися від російської нафти: в Угорщині відповіли

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що президент США Дональд Трамп не звертався до Угорщини з вимогою припинити закупівлю російської нафти.

Про це Сіярто сказав в ефірі програми «Година воїнів» («Harcosok órája»).

«Звісно, такого повідомлення не було, навіть нічого схожого», — прокоментував Сіярто інформацію, що з’явилася в пресі.

Реклама

Він додав, що, на його думку, європейські країни поділяються на дві групи: до однієї належать ті, хто засуджує Росію та тих, хто купує у неї нафту, але водночас таємно, через азійських посередників, роблять те саме. До іншої групи належать Угорщина та Словаччина, які відкрито, без приховування, купують російську нафту, оскільки це обумовлено їхньою інфраструктурою.

Сіярто пояснив, що до Угорщини надходять два нафтопроводи: один із Росії, інший — із Хорватії. Проте потужності хорватського трубопроводу недостатньо, щоб задовольнити спільні потреби Угорщини та Словаччини. Тобто фізично забезпечити постачання для цих двох країн лише цим маршрутом неможливо.

«З огляду на інфраструктуру та фізичну реальність, Угорщина може безпечно функціонувати з енергетичної точки зору лише за умови, що працює нафтопровід 'Дружба'. Трубопровід із Хорватії є чудовим допоміжним маршрутом, але сам собою він не здатен забезпечити Угорщину та Словаччину», — заявив Петер Сіярто.

За його словами, неправдою є те, що українська армія атакувала нафтопровід «Дружба». Міністр стверджує, що удар було завдано по так званому продуктопроводу між Росією та Білоруссю.

Реклама

У Трампа вимагають від Європи відмовитися від російських нафти та газу

Тим часом , як пише Financial Times, міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що європейські країни повинні припинити купувати російські енергоносії, якщо вони прагнуть, щоб Вашингтон посилив санкції проти Москви. Він пояснив, що ця торгівля фінансує «військову машину» російського диктатора Володимира Путіна.

На думку Кріса Райта, натомість європейські країни можуть купувати американський скраплений природний газ, бензин та інші продукти викопного палива. Це, за його словами, дозволить виконати умови торговельної угоди між США та ЄС.

«Якби європейці поставили крапку і сказали: 'Ми не будемо купувати російський газ, ми не будемо купувати російську нафту'. Чи мало б це позитивний вплив на те, щоб США також агресивніше підійшли до [санкцій]? Безумовно», — сказав міністр, додавши, що, на його думку, це було б економічно вигідно для Європи. США стали б для ЄС не лише надійним постачальником енергоносіїв, але й союзником.

Видання Financial Times нагадало, що Брюссель тисне на Вашингтон, щоб той запровадив більш жорсткі економічні санкції проти Росії, прагнучи посилити тиск на Путіна для укладення мирної угоди в Україні. Однак президент Трамп досі не впровадив додаткових санкцій проти Росії.

Реклама

За даними аналітичного центру Ember, 2024 року російський газ становив 14% від загального імпорту викопного палива в ЄС. Це на дві п’ятих менше, ніж на початку 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Проте, як зазначає видання, це на 18% більше, ніж 2023 року, що головним чином пояснюється збільшенням постачання російського ЗПГ.

FT додає, що Брюссель розробляє правові норми для поступової відмови від російських нафти та газу до 2028 року, але цей план наражається на опір з боку Угорщини та Словаччини, які продовжують купувати дешевший трубопровідний газ з Росії.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну в атаці на розподільчу станцію нафтопроводу «Дружба» в Брянській області.